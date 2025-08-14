Estados Unidos: Un hombre murió atropellado al huir de redada contra inmigrantes en California

Escucha la noticia
Un hombre que se cree huía de una redada de autoridades de inmigración estadounidenses murió el jueves tras ser atropellado por un vehículo en una autopista, informó la policía.
Responsables municipales en Monrovia, cerca de Los Ángeles, dijeron que se llamó a la policía tras el reporte de las actividades de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un almacén de Home Depot, donde jornaleros buscan a menudo trabajo.
Durante la redada, un hombre corrió desde el estacionamiento de la tienda hacia una autopista en hora pico, dijo a los medios Dylan Feik, administrador de la ciudad de Monrovia.
Un vocero de la patrulla de caminos de California dijo que el hombre, de 40 años, murió por sus heridas horas después en un hospital.
Las autoridades no pudieron proporcionar de inmediato la identidad del hombre. “La ciudad no ha recibido ninguna comunicación o información de ICE”, dijo Feik.
La policía migratoria no respondió de inmediato a las solicitudes de información hechas por la AFP.
