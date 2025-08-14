Un manifestante sostiene un cartel durante una manifestación contra las acciones federales de control de inmigración, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 12 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
Un manifestante sostiene un cartel durante una manifestación contra las acciones federales de control de inmigración, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 12 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
/ CAROLINE BREHMAN
Agencia AFP
Agencia AFP

Estados Unidos: Un hombre murió atropellado al huir de redada contra inmigrantes en California
Un hombre que se cree huía de una redada de autoridades de estadounidenses murió el jueves tras ser atropellado por un vehículo en una autopista, informó la policía.

Responsables municipales en Monrovia, cerca de Los Ángeles, dijeron que se llamó a la policía tras el reporte de las actividades de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un almacén de Home Depot, donde jornaleros buscan a menudo trabajo.

Francisco Sanz
Durante la redada, un hombre corrió desde el estacionamiento de la tienda hacia una autopista en hora pico, dijo a los medios Dylan Feik, administrador de la ciudad de Monrovia.

Un vocero de la patrulla de caminos de California dijo que el hombre, de 40 años, murió por sus heridas horas después en un hospital.

Las autoridades no pudieron proporcionar de inmediato la identidad del hombre. “La ciudad no ha recibido ninguna comunicación o información de ICE”, dijo Feik.

La policía migratoria no respondió de inmediato a las solicitudes de información hechas por la AFP.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

