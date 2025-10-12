El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, señala que los rehenes israelíes en Gaza podrías ser liberados por Hamás "en cualquier momento". (Jim WATSON / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, señala que los rehenes israelíes en Gaza podrías ser liberados por Hamás "en cualquier momento". (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Rehenes israelíes en Gaza podrían ser liberados por Hamás “en cualquier momento”, dice vicepresidente de EE.UU.
Resumen de la noticia por IA
Rehenes israelíes en Gaza podrían ser liberados por Hamás “en cualquier momento”, dice vicepresidente de EE.UU.

Rehenes israelíes en Gaza podrían ser liberados por Hamás “en cualquier momento”, dice vicepresidente de EE.UU.

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La aún retenidos por es inminente, dijo el domingo el vicepresidente estadounidense , quien aseguró que la administración Trump ejercerá toda la presión necesaria para garantizar la futura estabilidad en .

Debería ser en cualquier momento”, declaró el vicepresidente al programa “Meet the Press” de NBC News cuando se le preguntó sobre cuándo podría producirse la liberación de los rehenes por parte del grupo terrorista Hamás.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Israel dice que los rehenes serán liberados “el lunes temprano”, pero Hamás podría adelantarse

Esperamos verlos con vida aquí en las próximas 24 horas, probablemente mañana temprano, hora de Estados Unidos, que será más tarde ese mismo día, por supuesto, en Israel”, añadió posteriormente en el programa “This Week”, de ABC.

Al ser consultado en “Face the Nation”, de CBS, sobre si Washington está comprometido a seguir presionando para estabilizar Oriente Medio, Vance respondió: “Se requerirá una influencia y una presión constantes del presidente de Estados Unidos hacia abajo”.

En una serie de programas de entrevistas dominicales, Vance también enfatizó que los 200 soldados estadounidenses que serán desplegados en Israel tendrán la misión de supervisar el alto el fuego en Gaza y aclaró que nunca estuvieron destinados a desempeñar ningún tipo de función de combate.

Vance reiteró que no se desplegarán tropas estadounidenses sobre el terreno en territorio palestino.

MÁS INFORMACIÓN: Hamás insiste en liberación de siete dirigentes palestinos en canje por rehenes de Israel

Eso abarca desde garantizar que las tropas israelíes se encuentren en la línea acordada, garantizar que Hamás no ataque a israelíes inocentes, hacer todo lo posible para garantizar que la paz que hemos creado se mantenga y perdure”, declaró Vance en ABC.

Pero la idea de tener tropas sobre el terreno en Gaza, en Israel, no es nuestra intención, no es nuestro plan”.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC