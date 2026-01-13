Agencia EFE
Dimiten seis fiscales de Minnesota ante presión en caso de mujer muerta por agente de ICE
Dimiten seis fiscales de Minnesota ante presión en caso de mujer muerta por agente de ICE

Dimiten seis fiscales de Minnesota ante presión en caso de mujer muerta por agente de ICE

Seis abogados de la Fiscalía federal de (Minnesota) dimitieron este martes ante la presión del Departamento de Justicia en el caso de , la mujer que la semana pasada fue tiroteada y muerta por un agente del (ICE), informó The New York Times.

El diario, que cita fuentes conocedoras de las dimisiones, señala que el grupo de fiscales está encabezado por el número dos de la oficina, el fiscal adjunto Joseph Thompson, que tomó su decisión tras recibir presiones de altos cargos de Justicia para que investigara por la vía penal a la viuda de Good, Becca.

Asimismo, reporta que la Justicia decidió no investigar si el agente que disparó a Good violó la ley federal, en lo que sería un caso de derechos civiles, y en lugar de eso abrió una pesquisa sobre los vínculos de la mujer y su esposa con grupos de activistas que protestaban en las redadas de inmigración.

Thompson objetó a esas decisiones previamente, así como a la negativa de la Justicia a abrir una investigación en cooperación con una agencia estatal que se ocupa de los tiroteos policiales, indica el diario, citando sus fuentes.

El fiscal adjunto, además, lideraba una investigación por fraude en ayudas para escolares en Minnesota que empezó en 2022, y con la que el Gobierno Trump ha justificado sus redadas migratorias y el envío de agentes federales de refuerzo, puesto que la mayoría de los acusados son de origen somalí, agrega.

El Times cita también al jefe de Policía de Mineápolis, Brian O’Hara, que señala que la dimisión supone un “golpe” a esos esfuerzos contra el fraude en las agencias estatales del estado.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se hizo eco de la noticia en X y dijo que la salida de Thompson es una “pérdida” para el estado y una señal de que el presidente, Donald Trump, está apartando a los profesionales no partidistas del Departamento de Justicia y sustituyéndolos por “aduladores”.

Thompson ha dimitido junto a los fiscales Harry Jacobs, Melinda Williams, Thomas Calhoun-Lopez, Ruth Schneider y Tom Hollenhurst, indica el canal CBS.

Miles de manifestantes salieron el sábado 10 de enero a las calles en Estados Unidos para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que causó indignación en la población luego de que uno de sus agentes abatiera a una mujer de 37 años durante una redada contra migrantes en Mineápolis. (AFP)
