Renee Good es la mujer muerta por disparos de agentes migratorios del ICE, según The New York Times

La mujer que murió tras recibir disparos de agentes federales de inmigración durante un operativo en Mineápolis fue identificada como Renee Nicole Good, según funcionarios locales citados por The New York Times.

De acuerdo con los funcionarios que hablaron con el NYT bajo condición de anonimato, la mujer fue identificada mientras las investigaciones federales y estatales sobre el suceso siguen en marcha.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Cientos de ciudadanos escalaron sus manifestaciones en Minéapolis, la mayor ciudad de Minnesota, tras la muerte de la mujer de 37 años, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de ser una “agitadora profesional” por “agresivamente atropellar a un oficial de ICE” que disparó “en defensa propia”.

Pero congresistas demócratas denunciaron que ICE “asesinó” a la mujer, mientras el alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la abatida conducía su auto lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla.

Renee Good conducía una camioneta Honda Pilot color negro en la avenida Portland, cuando sucedió el incidente que le costó la vida.

En videos compartidos en redes sociales se ve como Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el mandatario.

Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU.

VIDEO RECOMENDADO

Una mujer murió este miércoles 7 de enero tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). (EFE)