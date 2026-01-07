Renee Good, de 37 años, quien murió tras un disparo de un agente del ICE en Mineápolis, Minnesota, el 7 de enero de 2026.
Renee Good, de 37 años, quien murió tras un disparo de un agente del ICE en Mineápolis, Minnesota, el 7 de enero de 2026.
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Renee Good es la mujer muerta por disparos de agentes migratorios del ICE, según The New York Times
Resumen de la noticia por IA
Renee Good es la mujer muerta por disparos de agentes migratorios del ICE, según The New York Times

Renee Good es la mujer muerta por disparos de agentes migratorios del ICE, según The New York Times

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La mujer que murió tras recibir disparos de agentes federales de inmigración durante un operativo en fue identificada como , según funcionarios locales citados por The New York Times.

De acuerdo con los funcionarios que hablaron con el NYT bajo condición de anonimato, la mujer fue identificada mientras las investigaciones federales y estatales sobre el suceso siguen en marcha.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Estados Unidos: Agente del ICE mata a una mujer durante operativo migratorio en Minnesota | VIDEO

Cientos de ciudadanos escalaron sus manifestaciones en Minéapolis, la mayor ciudad de Minnesota, tras la muerte de la mujer de 37 años, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de ser una “agitadora profesional” por “agresivamente atropellar a un oficial de ICE” que disparó “en defensa propia”.

Pero congresistas demócratas denunciaron que ICE “asesinó” a la mujer, mientras el alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la abatida conducía su auto lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla.

Renee Good conducía una camioneta Honda Pilot color negro en la avenida Portland, cuando sucedió el incidente que le costó la vida.

En videos compartidos en redes sociales se ve como Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el mandatario.

Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU.

VIDEO RECOMENDADO

Una mujer murió este miércoles 7 de enero tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC