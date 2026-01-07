Renee Good es la mujer muerta por disparos de agentes migratorios del ICE, según The New York Times

Escucha la noticia
Renee Good es la mujer muerta por disparos de agentes migratorios del ICE, según The New York TimesResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La mujer que murió tras recibir disparos de agentes federales de inmigración durante un operativo en Mineápolis fue identificada como Renee Nicole Good, según funcionarios locales citados por The New York Times.
De acuerdo con los funcionarios que hablaron con el NYT bajo condición de anonimato, la mujer fue identificada mientras las investigaciones federales y estatales sobre el suceso siguen en marcha.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Estados Unidos: Agente del ICE mata a una mujer durante operativo migratorio en Minnesota | VIDEO
Cientos de ciudadanos escalaron sus manifestaciones en Minéapolis, la mayor ciudad de Minnesota, tras la muerte de la mujer de 37 años, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de ser una “agitadora profesional” por “agresivamente atropellar a un oficial de ICE” que disparó “en defensa propia”.
Pero congresistas demócratas denunciaron que ICE “asesinó” a la mujer, mientras el alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la abatida conducía su auto lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla.
Renee Good conducía una camioneta Honda Pilot color negro en la avenida Portland, cuando sucedió el incidente que le costó la vida.
En videos compartidos en redes sociales se ve como Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el mandatario.
Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.
La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani dice que ICE “asesinó” a la mujer abatida en Mineápolis
- Maduro y su esposa Cilia Flores resultaron heridos en la operación de EE.UU. para su captura en Venezuela, asegura Cabello
- Cabello dice que “hasta ahora” son 100 los fallecidos en ataque de Estados Unidos a Venezuela
- Petro habló con Delcy Rodríguez y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos
- ¿Por qué Machado no llegó al poder con el aval de Trump?: el factor que definió la presidencia de Venezuela
Contenido sugerido
Contenido GEC