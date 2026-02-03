Hermanos de Renee Good, asesinada a tiros por ICE en Minneapolis, denuncian brutalidad de agentes

Escuchar
Un manifestante sostiene una "Justicia para Renee Good", quien fue asesinada a tiros por un agente de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Minneapolis, Minnesota, el 23 de enero de 2026. (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

/ ROBERTO SCHMIDT
Por Agencia EFE

Los hermanos de Renée Good, mujer que falleció a tiros por un agente federal, el pasado 7 de enero, ofrecieron un emotivo testimonio en el Capitolio, donde acusaron de brutal el accionar del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis y exigieron reformas urgentes.

