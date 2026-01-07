ICE dice que la mujer fallecida en tiroteo en Mineápolis estaba “acosando” a los agentes

Escucha la noticia
La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristie Noem, defendió este miércoles al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó contra una mujer de 37 años en Minneapolis, y aseguró que la víctima había “acosado” a los agentes antes del tiroteo que terminó con su muerte.
Durante una conferencia de prensa, Noem dijo que la mujer que falleció en el operativo había “acosado” a los agentes con sus acciones al volante cuando estos intentaban detenerla.
Noem agregó que el agente que le disparó, provocando su muerte, fue trasladado a un hospital local donde fue atendido y posteriormente fue dado de alta. Además, el mismo integrante de ICE se había visto implicado en un incidente donde un automóvil lo arrolló en junio de 2025.
La secretaria de Seguridad Nacional aludió a las protestas registradas en Mineapolis tras la muerte de George Floyd a manos de agentes de policía en 2020 y afirmó que “esta ciudad ya ha ardido antes” y responsabilizó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y a los líderes locales por no haber actuado con la suficiente rapidez.
Las declaraciones de Noem se produjeron tras el tiroteo ocurrido el miércoles en Mineapolis, que tuvo lugar a menos de una milla del sitio donde Floyd fue asesinado, un hecho que desencadenó protestas masivas en todo el país contra la violencia policial.
Finalmente, Noem defendió el uso de la fuerza letal por parte del agente y aseguró que ICE les permite disparar en casos donde alguien amenace su seguridad.
La visión de la secretaria fue secundada por el presidente, Donald Trump, quien en la tarde acusó a la víctima de resistirse al operativo y asoció el incidente como responsabilidad de la “izquierda radical”.
