Sale a la luz el video filmado por el agente de ICE que mató a tiros a una mujer en Mineápolis

El video grabado por el agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) que mató a tiros a una mujer en Mineápolis el miércoles salio a la luz y muestra los momentos previos a que se escucharan los disparos.

La grabación, de 47 segundos de duración y obtenida por el medio de comunicación de Minnesota Alpha News, muestra a Renee Nicole Good sentada al volante de su auto hablando con el agente.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, compartió el video en las redes sociales, comentando que el agente había actuado en defensa propia. Mientras, los funcionarios locales han insistido en que la mujer no representaba ningún peligro.

La esposa de Good ha rendido homenaje a la mujer de 37 años, afirmando que ambas intentaban apoyar a sus vecinos cuando le dispararon. Su muerte ha desatado protestas en todo Estados Unidos.

Segundos caóticos

El gobierno de Trump afirma que Good estaba bloqueando la carretera e impidiendo el trabajo de los agentes de ICE.

La BBC ha solicitado comentarios al Departamento de Seguridad Nacional y a la Casa Blanca sobre el nuevo video que salió a la luz este viernes.

Las imágenes comienzan con el agente bajando de su patrulla y grabando el vehículo de Good mientras camina alrededor de este. Hay un perro en el asiento trasero.

Good dice: “Está bien, amigo. No estoy enojada contigo”.

Una segunda mujer, que se cree es la esposa de Good, está de pie en la calle grabando la interacción con su teléfono móvil. Parece decirle al agente de ICE: “No cambiamos nuestras matrículas cada mañana... para que lo sepas, será la misma matrícula cuando vengas a hablar con nosotros más tarde”.

Ella añade: " ¿Quieres venir a por nosotros? Yo digo que vayas y te compres algo de almuerzo, grandullón".

Otro agente se acerca a Good por el lado del conductor y utiliza una palabrota mientras le dice: “Sal del coche”.

El agente que graba se mueve frente al coche de Good mientras ella da marcha atrás.

En un par de segundos caóticos, ella gira el volante hacia la derecha y avanza hacia adelante.

La cámara se sacude hacia el cielo. “¡Woah, woah!”, dice una voz, mientras se escuchan disparos.

En la parte final del video, se ve el coche desviándose por la carretera. El agente de ICE lanza un insulto contra la conductora.

Otros videos publicados anteriormente desde el lugar de los hechos muestran a los agentes de ICE alrededor del vehículo permaneciendo de pie mientras el coche de color granate se estrella tras escucharse los disparos.

El FBI está investigando el incidente.

El tiroteo se produjo durante un despliegue masivo de ICE en Mineápolis. (Getty Images).

Diferentes versiones

Cuando le preguntaron por el video, Trump dijo: “Hay agitadores y siempre vamos a proteger a ICE y siempre vamos a proteger a nuestra Patrulla Fronteriza y fuerzas de seguridad”.

Vance reaccionó al video, que compartió, con el siguiente comentario: “La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también compartió el video y dijo que los medios habían calumniado a un agente que “se había defendido adecuadamente de ser atropellado”.

La esposa de Good, Becca Good, les dijo a los medios locales que la pareja había acudido al lugar de las actividades de los agentes para apoyar a sus vecinos.

“Teníamos silbatos. Ellos tenían armas”, dijo.

De su esposa, dijo que “la bondad irradiaba de ella”.

“Estábamos educando a nuestro hijo para creer que, sin importar de dónde vienes o qué aspecto tienes, todos merecemos compasión y bondad”.

La muerte de Good ha causado conmoción en EE.UU. (Reuters).

El jueves, una disputa entre funcionarios del estado de Minnesota y el gobierno federal se hizo patente cuando la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA, por sus siglas en inglés) dijo que se le había negado el acceso a evidencias del caso.

La BCA afirmó que el FBI había informado inicialmente que habría una investigación conjunta pero había cambiado su postura.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha acusado al gobierno de Trump de bloquear el acceso a la información por parte las autoridades del estado, pero el vicepresidente Vance afirmó que la investigación es un asunto federal.

Ya antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el agente disparó en varias ocasiones sobre Good porque ella intentó arrollarlo con su auto.

Sin embargo, el alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, descartó esta versión, que calificó como “mentira”, y dijo que estaba claro que lo que Good intentaba era alejarse del lugar, no atacar a un agente.

En Mineápolis y otras ciudades de Estados Unidos, manifestantes tomaron parte en una segunda noche de protestas por la muerte violenta de Good el jueves.

Houston, Cincinnati, Washington DC y Fialdelfia fueron el escenario de concentraciones en las que los congregados mostraron pancartas que pedían la supresión de ICE.

El gobernador Walz ha activado a la Guardia Nacional en Minnesota para asegurar el orden en las protestas.

