Representante de EE.UU. en Venezuela augura “beneficios tangibles” para ambos países

Fotografía de archivo que muestra a la entonces embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, durante un evento público en Tegucigalpa. Foto: EFE/ Gustavo Amador/ARCHIVO

Fotografía de archivo que muestra a la entonces embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, durante un evento público en Tegucigalpa. Foto: EFE/ Gustavo Amador/ARCHIVO

Fotografía de archivo que muestra a la entonces embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, durante un evento público en Tegucigalpa. Foto: EFE/ Gustavo Amador/ARCHIVO
Fotografía de archivo que muestra a la entonces embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, durante un evento público en Tegucigalpa. Foto: EFE/ Gustavo Amador/ARCHIVO
Por Agencia EFE

Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, aseguró este martes que su trabajo tendrá un progreso “sostenible” y “beneficios tangibles” para ambos países, un día después de su reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

