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Resumen

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, observa mientras el presidente Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C. Foto: JIM WATSON / AFP
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, observa mientras el presidente Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C. Foto: JIM WATSON / AFP
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

Un representante republicano presentó el lunes una moción para destituir al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, apenas unos días después de la estrepitosa derrota del partido del presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato.

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