El presidente del Naalakkersuisut, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ofrece una rueda de prensa en Nuuk, Groenlandia, el 5 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/OSCAR SCOTT CARL
Agencia AFP

Representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con Rubio y Vance el miércoles en Washington
Representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con Rubio y Vance el miércoles en Washington

Representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con Rubio y Vance el miércoles en Washington

Los ministros danés y groenlandés de Relaciones Exteriores serán recibidos el miércoles en la Casa Blanca por el vicepresidente estadounidense, , y el secretario de Estado, , anunció este martes el canciller de Dinamarca.

“El vicepresidente estadounidense JD Vance ha querido participar también en esta reunión, y será el anfitrión. Tendrá lugar en la Casa Blanca”, declaró a la prensa Lars Løkke Rasmussen.

El ministro danés de Defensa anunció por su lado que el lunes se reunirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar de la seguridad en el Ártico.

El año pasado, JD Vance visitó durante unas horas la base aérea estadounidense de Pituffik, en el noroeste de , y calificó a de “mal aliado” por no hacer, según él, suficientes esfuerzos para garantizar la seguridad de esta región.

La bandera groenlandesa Erfalasorput ondea en el castillo de Tivoli, en Tivoli, Copenhague, Dinamarca, el 8 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/Ida Marie Odgaard send2net
En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, , ha aumentado la presión sobre Groenlandia asegurando que tomará el control de la isla ártica “de una forma u otra”.

El lunes, la y Groenlandia anunciaron su intención de cooperar para reforzar la defensa de este vasto territorio autónomo danés, con el objetivo de disuadir a Donald Trump.

“¡Ya basta!”, reaccionó el lunes 5 de enero el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos. (AFP)

TAGS

