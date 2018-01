En un nuevo capítulo para el Rusiagate, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes (Cámara baja) de Estados Unidos votó el lunes a favor de publicar un memorándum secreto elaborado por el Partido Republicano que acusa al Departamento de Justicia y al F.B.I. de "impactantes" abusos de autoridad para obtener una orden de vigilancia secreta sobre el ex asociado de la campaña Donald Trump, Carter Page.



Según The New York Times, esta medida no tiene precedentes, ya que la Cámara de Representantes había invocado el poder para desclasificar documentos secretos al considerarlos de interés público.



La medida pone fin a semanas de especulaciones sobre si el texto, que fue redactada por el personal del republicano Devin Nunes, quien fuera presidente del Comité, se haría finalmente público. Sin embargo, según indicó el demócrata de mayor rango del Comité, Adam Schiff, la comisión no ha aceptado publicar también el informe redactado por los demócratas.



Esta situación está incrementando las tensiones sobre lo que los demócratas consideran que es un asalto total de los republicanos para socavar la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016.



Según medios estadounidenses, Donald Trump se ha planteado despedir al "número dos" del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rod Rosenstein, quien designó a Robert Mueller como fiscal especial a cargo del Rusiagate.



De acuerdo con el diario The New York Times, el informe secreto indica que Rosenstein aprobó una orden para ampliar la vigilancia del Departamento de Justicia al ex asesor de la campaña electoral de Trump, Carter Page, por sospechar que estaba actuando como agente ruso.



El diario asegura que ese informe, que podría hacerse público si así lo decide el presidente, ha aumentado la frustración de Trump con Rosenstein.



Preguntada por si el mandatario estadounidense sigue confiando en Rosenstein, la portavoz Sarah Huckabee Sanders se limitó a responder: "Cuando el presidente ya no tenga confianza en alguien, ustedes lo sabrán".

En tanto, el Departamento de Justicia advirtió de que las aciones republicanas serían "extraordinariamente imprudentes".



De acuerdo a la norma, Donald Trump tiene desde este lunes cinco días para revisar el documento y decidir si impide o no que se haga público.



No obstante, la Casa Blanca ha señalado que está de acuerdo con que se publique el documento y se espera que se abra una pelea entre el Ejecutivo y el propio Departamento de Justicia, que se ha opuesto a ello.



Algunos republicanos que han leído el texto han insinuado que contiene información que podría desentrañar toda la investigación de Mueller, descrita por el presidente durante mucho tiempo como una "caza de brujas".



La decisión republicana ocurrió luego de que el subdirector del FBI Andrew McCabe, renunciara abruptamente este lunes.



McCabe ha sido criticado varias veces por Trump desde 2016, cuando se hizo público que su esposa había aceptado contribuciones de campaña del comité de acción política del gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, un demócrata y aliado cercano de Hillary Clinton, para una postulación fallida para el Senado estatal.



