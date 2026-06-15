Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El autobús que transportaba a la selección nacional de fútbol de Irán partió del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 14 de junio de 2026 (foto de Patrick T. Fallon / AFP).
El autobús que transportaba a la selección nacional de fútbol de Irán partió del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 14 de junio de 2026 (foto de Patrick T. Fallon / AFP).
Por Carlos Lázaro

La Copa del Mundo, el evento deportivo más importante del planeta, ya vive su vigésima tercera edición con un formato renovado que amplió de 32 a 48 el número de selecciones participantes. Sin embargo, más allá de la competencia en las canchas, el Mundial 2026 también está marcado por un complejo contexto geopolítico. La cita organizada por Estados Unidos, México y Canadá coincide con la guerra en Oriente Medio, las redadas migratorias impulsadas por el Gobierno Estadounidense, las restricciones de ingreso que afectan a integrantes de algunas delegaciones y las diferencias políticas entre los tres países anfitriones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.