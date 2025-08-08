Vladimir Putin es el presidente de Rusia y Donald Trump, el de Estados Unidos (Foto: EFE)
Vladimir Putin es el presidente de Rusia y Donald Trump, el de Estados Unidos (Foto: EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Hungría, Suiza, Roma y Emiratos, posibles escenarios de la reunión de Trump y Putin
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
Hungría, Suiza, Roma y Emiratos, posibles escenarios de la reunión de Trump y Putin

Hungría, Suiza, Roma y Emiratos, posibles escenarios de la reunión de Trump y Putin

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Hungría, Suiza, Roma y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se perfilan como posibles sedes para la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, y , que se celebraría la próxima semana con el objetivo de negociar el , según informó este viernes la cadena Fox News.

De acuerdo con este medio, cercano a la administración de Trump, las autoridades están organizando la cumbre para finales de la próxima semana, aunque la ubicación aún no ha sido definida.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, mantiene estrechos vínculos tanto con Putin como con Trump; Suiza es reconocida por su tradición de neutralidad; Roma ha sido sede de negociaciones nucleares con Irán; y EAU han actuado como mediadores en diversos conflictos, incluido el de Ucrania.

MIRA AQUÍ: Trump y Putin preparan una nueva cumbre: ¿Quién impondrá su lógica?


Tras la reunión mantenida el miércoles en Moscú entre Putin y el enviado especial de Trump, , tanto la Casa Blanca como el Kremlin anunciaron que se está preparando una cumbre entre ambos mandatarios.

El anuncio llega después de meses en los que Trump expresó su frustración por la negativa de Putin a cesar los bombardeos en Ucrania, y tras haberle impuesto un ultimátum que vencía este viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: SAUL LOEB, Kristina Kormilitsyna / AFP / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: SAUL LOEB, Kristina Kormilitsyna / AFP / POOL
/ SAUL LOEB KRISTINA KORMILITSYNA

y luego celebrar un encuentro trilateral con el presidente ucraniano, . Sin embargo, el jueves Trump descartó que un encuentro directo entre Putin y Zelensky sea una condición obligatoria.

Fox News también advirtió que la cumbre podría fracasar a última hora, ya que Zelensky habría comunicado a funcionarios estadounidenses que cualquier cesión territorial a Rusia deberá someterse a referéndum en Ucrania, lo que complicaría la firma de un posible acuerdo.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC