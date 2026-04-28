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El rey Carlos III del Reino Unido habla en el Congreso de los Estados Unidos este martes, en Washington. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
El rey Carlos III del Reino Unido habla en el Congreso de los Estados Unidos este martes, en Washington. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Por Agencia EFE

El rey Carlos III del Reino Unido inició este martes su discurso ante el Congreso de Estados Unidos con una condena al intento de asesinato contra el presidente, Donald Trump, del pasado sábado y apuntó que los actos de violencia contra la democracia “nunca tendrán éxito”.

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