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El rey Carlos III de Gran Bretaña se reúne con las familias de las víctimas y los equipos de primera intervención que participaron en las labores de rescate tras los atentados, así como con personal en activo, durante una ceremonia celebrada en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre, el 29 de abril de 2026 en Nueva York. Foto: Samir HUSSEIN / POOL / AFP
El rey Carlos III de Gran Bretaña se reúne con las familias de las víctimas y los equipos de primera intervención que participaron en las labores de rescate tras los atentados, así como con personal en activo, durante una ceremonia celebrada en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre, el 29 de abril de 2026 en Nueva York. Foto: Samir HUSSEIN / POOL / AFP
/ SAMIR HUSSEIN
Por Agencia EFE

Los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, llegaron este miércoles al Memorial del 11-S en Nueva York como parte de su visita de cuatro días a Estados Unidos, donde se reunirán con familiares de las víctimas en medio de un gran despliegue de seguridad en la llamada “zona cero”.

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