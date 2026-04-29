Los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, llegaron este miércoles al Memorial del 11-S en Nueva York como parte de su visita de cuatro días a Estados Unidos, donde se reunirán con familiares de las víctimas en medio de un gran despliegue de seguridad en la llamada “zona cero”.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani; la gobernadora del estado, Kathy Hochul, y el exalcalde Michael Bloomberg también asisten al acto, en el que se colocará una ofrenda floral en tributo a las víctimas del mayor atentado terrorista en EE.UU, que este año cumple 25 años.

Carlos III y su esposa depositaron el buqué, una mezcla de flores blancas traídas de granjas de Nueva York y Nueva Jersey, y que también incluía peonías y narcisos blancos, al borde del estanque construido en la zona donde estaban las torres gemelas derribadas durante los atentados del 11-S en 2001, que contiene los nombres de las víctimas, 67 de ellas británicas.

Según la directora ejecutiva del Memorial y Museo del 11-S, Beth Hillman, el lugar simboliza la pérdida sufrida por Nueva York, Estados Unidos, el Reino Unido y el mundo aquel día, y la visita de los monarcas “ayuda a mantener viva la memoria de los atentados entre las generaciones más jóvenes”, destacó a The New York Times.

En la primera visita que la pareja real realiza a la Gran Manzana desde que Carlos III ascendió al trono en septiembre de 2022, llegaron al Memorial a las 13:00 hora local, donde les esperaba un nutrido grupo de personas, entre ellas altas autoridades de la ciudad.

El monarca conversó con familiares de víctimas así como con policías y bomberos que trabajaron en las labores de rescate y escuchó cómo el atentado cambió la vida de los neoyorquinos.

El rey Carlos III de Gran Bretaña se reúne con las familias de las víctimas y los equipos de primera intervención que participaron en las labores de rescate tras los atentados del 11S. Foto: Jeenah Moon / POOL / AFP / JEENAH MOON

Tras el breve acto, la pareja real se separó para cumplir con sus respectivas agendas, en el tercer día de su visita a EE.UU, sin hacer comentarios.

El rey británico acudirá una granja en el vecindario de Harlem, que proporciona frutas y verduras cultivadas de forma gratuita a la comunidad, mientras que Camila visitará la histórica biblioteca pública de la calle 42.

La reina obsequiará a la biblioteca una muñeca Roo para su famosa colección, que se unirá a su exhibición de Winnie the Pooh, Eeyore, Piglet, Kanga y Tigger, donados hace casi 40 años.