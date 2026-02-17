Estados Unidos: Autor del tiroteo en pista de hielo en Rhode Island mató a su hijo y exesposa

Escuchar
La policía fuera del perímetro que crearon alrededor del Dennis M. Lynch Arena, donde ocurrió un tiroteo hoy temprano en Pawtucket, Rhode Island, el 16 de febrero de 2026. (Joseph Prezioso / AFP)
/ JOSEPH PREZIOSO
Por Agencia EFE

El autor del tiroteo ocurrido ayer en una pista de hielo en Pawtucket, Rhode Island (EE.UU.), identificado como Robert Dorgan, mató a su hijo y a su exesposa antes de suicidarse, informaron este martes las autoridades.

