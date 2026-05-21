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Richard Knight, quien fue condenado a la pena capital por matar a una mujer y a una niña de cuatro años en el 2000, ejecutado el 21 de mayo de 2026. (Departamento de Correcciones de Florida / EFE)
Richard Knight, quien fue condenado a la pena capital por matar a una mujer y a una niña de cuatro años en el 2000, ejecutado el 21 de mayo de 2026. (Departamento de Correcciones de Florida / EFE)
Por Agencia EFE

Las autoridades de Florida ejecutaron este jueves al asesino Richard Knight, quien fue condenado a la pena capital por matar a una mujer y a una niña de cuatro años en el 2000, lo que representa la séptima ejecución del año en el estado.

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