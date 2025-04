El presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó su pesar por el “terrible accidente” de un helicóptero que se estrelló este jueves en las aguas del río Hudson, en Nueva York, en el que perdieron la vida cinco españoles y el piloto.

“Terrible accidente de helicóptero en el río Hudson. Parece que seis personas, el piloto, dos adultos y tres niños, ya no están con nosotros. Las imágenes del accidente son horribles . Dios bendiga a las familias y amigos de las víctimas”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Trump también aseguró que el secretario de Transporte, Sean Duffy, y su personal estaban trabajando en ello y que pronto darían más detalles sobre lo ocurrido.

En una rueda de prensa, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, confirmó que no hubo supervivientes en el accidente y que se trataba de “una familia de España y un piloto”, especificando que había dos adultos y tres niños entre los pasajeros, además del conductor.

El helicóptero pertenecía a una empresa turística llamada New York Helicopter Tours, que ofrece visitas panorámicas de Nueva York desde el cielo y según el rastreo de la aeronave en Flight Radar, en el momento del accidente el helicóptero (un Bell 206) llevaba 15 minutos de vuelo y 6 kilómetros recorridos.

El director ejecutivo de la empresa turística, Michael Roth, dijo a New York Post estar “devastado” y agregó: “No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros”.

Al caer al agua, la aeronave se dio la vuelta y quedó con la base flotando y la cabina dentro del agua del Hudson, en un día en que las temperaturas oscilaron entre 0 y 5 grados Celsius.

Por esa razón, buzos de la policía y de los bomberos emprendieron rápidamente las labores de rescate para sacar del helicóptero a las víctimas. Según las autoridades, dos de ellas fueron rescatadas con vida pero fallecieron poco después.