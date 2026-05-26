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El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., captura a dos serpientes con las manos, en Florida, en un video publicado el 26 de mayo de 2026. (Captura de X @RobertKennedyJr)
El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., captura a dos serpientes con las manos, en Florida, en un video publicado el 26 de mayo de 2026. (Captura de X @RobertKennedyJr)
Por Agencia EFE

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., publicó este martes un video en el que aparece capturando con las manos dos serpientes en el patio de una casa, unas imágenes que se hicieron virales en redes sociales.

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