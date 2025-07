Robert F. Kennedy Jr. demandado por asociaciones médicas en EE.UU.: ¿Qué implicancias tendrá y cuál será su futuro en la corte?

Reporte con citas falsas

Mayo del 2025

La publicación el 22 de mayo de un reporte investigando las causas de las enfermedades crónicas de los niños como parte de la iniciativa MAHA (Make America Healthy Again o Haz que Estados Unidos sea sano otra vez) se ve mancillada luego de que publicaciones como "The New York Times" encontraran que este citaba estudios inexistentes, levantando sospechas de que había sido elaborado con la ayuda de inteligencia artificial. El Departamento de Salud desestimó estas incongruencias calificándolas como "errores menores en el formato y la citación".