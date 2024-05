Robert F. Kennedy Jr. tiene cerca del 10% de apoyo entre votantes registrados en los estados más disputados de Estados Unidos, es el candidato independiente mejor posicionado en los últimos 30 años, pero no ha sido invitado a participar en los dos debates acordados entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, favoritos para ganar las elecciones de noviembre de este año.

“Intentan excluirme de su debate porque temen que gane. Mantener a candidatos viables fuera del escenario del debate socava la democracia”, dijo el miércoles Robert F. Kennedy Jr., de 70 años, en un mensaje en su cuenta de la red social X.

“Trump y Biden están compinchados para forzar a Estados Unidos a un enfrentamiento cara a cara que el 70 % (de los estadounidenses) dice que no quiere”, agregó.

Robert F. Kennedy Jr. habla durante un evento de campaña en Oakland, California, el 26 de marzo de 2024. (Foto de JOSH EDELSON / AFP). / JOSH EDELSON

“Si los estadounidenses alguna vez quieren escapar del bloqueo del sistema bipartidista ahora es el momento de hacerlo. Estos son los dos candidatos más impopulares que se recuerdan”, sostuvo.

Inicialmente, Robert F. Kennedy Jr. había anunciado su intención de competir contra Biden en las primarias demócratas, pero en octubre del año pasado renunció para lanzar su candidatura como independiente.

En abril de este año,

15 miembros del clan Kennedy respaldaron públicamente la candidatura de Joe Biden.

¿Pero por qué no puede participar en los debates que se realizarán el 27 de junio y el 10 de septiembre?

Para poder estar en los debates organizados por CNN y ABC News, los candidatos deben obtener al menos un 15% en cuatro encuestas nacionales de votantes registrados o votantes probables, y que la candidatura esté aceptada en un mínimo de estados para poder ganar las elecciones, de acuerdo con las reglas impuestas por estas corporaciones.

Kennedy Jr. aseguró que cumplirá las condiciones para el debate de CNN del 27 de junio. “Me complace informar que cumpliré con los requisitos para participar en el debate de la CNN antes de la fecha límite del 20 de junio”, dijo.

De acuerdo con NBC News, Kennedy Jr. ha sacado ya un 15 % en al menos dos encuestas de las cuatro requeridas.

Pero, según su propia campaña, su candidatura ha sido aceptada por las autoridades electorales de solo cinco estados (Delaware, Míchigan, Utah, Oklahoma y California) que suman 85 delegados en el Colegio Electoral, muy lejos de los 270 necesarios para ganar las elecciones.

Su candidatura perjudica a Biden

Un partidario sostiene una bandera estadounidense durante un evento de campaña de Robert F. Kennedy Jr. (Foto de JOSH EDELSON / AFP). / JOSH EDELSON

Un análisis de encuestas realizadas por el diario The New York Times, Siena College y The Philadelphia Inquirer reveló que la candidatura de Kennedy, impulsada por las redes sociales y los votantes más jóvenes, podría terminar perjudicando a Biden.

En las encuestas donde se incluyó a Kennedy y a otros candidatos independientes, Jill Stein y Cornel West, la intención de voto hacia Biden cayó hasta el 33%, un porcentaje tan bajo que resulta alarmante para el presidente. Los sondeos se centraron en los estados que serán los más disputados: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Kennedy se mostró más fuerte en las encuestas entre los electores menores de 30 años (18 % de apoyo) y la comunidad latina (14 %), dos de los grupos que suelen ser votantes demócratas sólidos, indica el NYT.

George W. Bush derrotó a Al Gore

en el 2000 y Donald Trump a Hillary Clinton en el 2016 debido, entre otras cosas, a la irrupción de candidatos independientes.

Botones a la venta en un mitin del candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. el 13 de mayo de 2024 en Austin, Texas. (Foto de SERGIO FLORES/AFP). / SERGIO FLORES

El diario estadounidense remarcó que el impulso de Kennedy proviene del auge de las redes sociales y de la posibilidad de comunicar su mensaje directamente a los votantes. Entre los aproximadamente 1 de cada 6 votantes que afirmaron consumir la mayor parte de sus noticias a través de las redes sociales, Kennedy obtuvo el 16 % de los votos, casi igual al 18 % de Biden.

Entre los electores independientes, Kennedy tuvo un 16 % de apoyo. Pero sus seguidores afirman que están mucho menos comprometidos con él que los partidarios de Biden o Trump, y es menos probable que voten, indicó el NYT.

Trump lidera las encuestas por seis puntos porcentuales cuando se le pone solo con Biden. Mientras que si se incluye a Kennedy y a los otros candidatos independientes, el republicano pasa a tener siete puntos de ventaja sobre el demócrata.

¿Quién es Robert Kennedy Jr.?

Robert Kennedy Jr. testifica en la audiencia sobre "la militarización del gobierno federal" en el Capitolio en Washington, DC, el 20 de julio de 2023. (Foto de Jim WATSON / AFP). / JIM WATSON

Robert Kennedy Jr. nació el 17 de enero de 1954 en Washington, DC. Su padre, Robert Kennedy, fue fiscal general y senador de Estados Unidos antes de buscar la nominación demócrata a la presidencia. También es sobrino del expresidente estadounidense John F. Kennedy. Ambos fueron asesinados.

Es el tercero de los 11 hijos que tuvo el matrimonio formado por Robert Kennedy y Ethel Kennedy.

Abogado de profesión, se ha ganado una reputación propia como escritor y activista por las causas indígenas y ambientales, como las relacionadas con el agua. También es un conocido antivacunas y divulgador de teorías de la conspiración.

Considerado como la “oveja negra” de los Kennedy, a los 29 años fue detenido por posesión de heroína.

En 1984 se unió a Riverkeeper, una organización dedicada a proteger el río Hudson en Nueva York.

También ha fundado Waterkeeper Alliance, que trabaja para garantizar el agua potable.

Como activista antivacunas, ha fundado el grupo Children’s Health Defense, que hace campañas contra la vacunación. Su labor en este campo ha sido descrito por miembros de su propia familia y expertos en salud pública como engañoso y peligroso.

Sus esfuerzos contra las vacunas se intensificaron con la aparición de la pandemia de COVID-19. Durante un discurso señaló: “En el momento en el que te dan ese pasaporte de vacunación, cualquier derecho que tengas se transforma en un privilegio condicionado a tu obediencia, a mandatos arbitrarios del Gobierno”.

De acuerdo con la Voz de América, Children’s Health Defense tiene una demanda pendiente contra varias organizaciones de noticias, entre ellas The Associated Press, acusándolas de violar las leyes antimonopolio al tomar medidas para identificar información errónea, incluso sobre el COVID-19 y las vacunas contra el COVID-19. Kennedy se despidió del grupo cuando anunció su candidatura a la Presidencia, pero figura como uno de sus abogados en la demanda.

La candidata a la vicepresidencia Nicole Shanahan habla durante un mitin del candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. el 13 de mayo de 2024 en Austin, Texas. (Foto de SERGIO FLORES/AFP). / SERGIO FLORES

Robert Kennedy Jr también ha aparecido en eventos donde se promueve teorías de conspiración y se afirma que las elecciones presidenciales del 2020 fueron robadas a Trump. Además, se ha relacionado con personas que vitorearon o restaron importancia al asalto al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero del 2021.

El candidato ha relacionado a los antidepresivos con los tiroteos en las escuelas, ha dicho que químicos en el agua podrían convertir a los niños en personas transgénero y ha sostenido que el VIH no es la causa del sida sino parte de una conspiración de las empresas farmacéuticas.

En febrero de este año, durante la final de fútbol americano, apareció un anuncio televisivo sobre su candidatura copiado de la campaña presidencial de John F. Kennedy en 1960 y que incluyó a miembros de la familia, algo que indignó aún más a sus parientes.

De acuerdo con la agencia EFE, ese anuncio no fue financiado directamente por él, sino por un comité de acción política que lo respalda y al que donó 15 millones de dólares el empresario Timothy Mellon, quien también ha donado 10 millones de dólares a un comité de acción política que respalda a Trump.

En cuanto a política internacional, Kennedy ha criticado el apoyo de Estados Unidos a Ucrania para su guerra contra Rusia y ha apoyado la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza.

En sus discursos de campaña, de acuerdo con la Voz de América, Kennedy se presenta como un hombre que dice la verdad y que tiene un historial de lucha por la clase media contra intereses de los poderosos. Cita las demandas que ganó contra gigantes corporativos como Monsanto y DuPont.

“Puedo arreglar este país”, dijo en Las Vegas en febrero de este año. “He demandado a todas estas agencias que intimidan a los políticos normales (...) Cuando demandas a estas agencias, obtienes un doctorado en la captura corporativa y cómo desentrañarla”, agregó.

La captura corporativa se refiere a intereses privados que utilizan su influencia para controlar la toma de decisiones gubernamentales, como cuando ayudan a redactar leyes, indica la Voz de América.

Ha dicho que quiere reducir el gasto militar y sanitario en Estados Unidos debido al impacto en los déficits presupuestarios, y combatir el aumento de los costos de la vivienda para que los jóvenes puedan permitirse comprar casas.

Quiere desmantelar la burocracia de la salud pública y dice que le diría a los Institutos Nacionales de Salud que reorienten la investigación de las enfermedades infecciosas y las vacunas hacia las enfermedades crónicas.