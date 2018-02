El fiscal especial del Rusiagate, Robert Mueller, acusó a Paul Manafort, ex jefe de la campaña de Donald Trump, de pagar en secreto a ex políticos europeos para que cabildearan en pro de Ucrania.

La nueva acusación contra Manafort llega en un nuevo encausamiento dado a conocer el viernes. Dicha acusación fue formulada luego que Rick Gates, socio de negocios de Manafort durante largo tiempo, se declarara culpable.



En el encausamiento se acusa a Manafort de pagarles a los ex políticos, conocidos informalmente como el “grupo de Habsburgo”, para que aparentaran ser analistas “independientes” cuando de hecho eran cabilderos pagados. Parte del cabildeo encubierto ocurrió en Estados Unidos.



En la acusación formal se afirma que el grupo era dirigido por un ex canciller europeo.



En los papeles judiciales se acusa a Manafort de utilizar cuentas bancarias en el extranjero para pagarle a los ex políticos más de 2 millones de euros.



En una comunicado emitido después del cambio de declaración de Gates, Manafort dijo: "Sigo manteniendo mi inocencia".



"Esperaba que mi colega de negocios tuviese la fortaleza para continuar la batalla para demostrar nuestra inocencia. Por razones todavía por aclarar, eligió hacerlo de otra manera. Esto no altera mi compromiso de defenderme contra los falsos cargos acumulados que contienen las acusaciones contra mí", dijo Manafort.



La Casa Blanca dijo el viernes que las acusaciones contra Manafort y Gates no tienen relación con Trump. "Esto no tiene nada que ver con la Casa Blanca o el presidente (...) Seguimos viendo que no hay evidencia de colusión", dijo Mercedes Schlapp, directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, a Fox News.



