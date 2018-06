El fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, acusó hoy Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump, de manipular a testigos en el caso en su contra por delitos financieros y pidió al juez que le revoque el régimen de arresto domiciliario.

Los fiscales que trabajan para Mueller aseguraron en documentos judiciales que Manafort ha intentado contactar con potenciales testigos del caso por teléfono y a través de un servicio encriptado de mensajería.

Para los fiscales, estos contactos suponen una violación de la libertad condicionada que le fue concedida tras su entrega en octubre de 2017, por lo que pidieron al juez que revoque el arresto domiciliario y lo mande a la cárcel a la espera del juicio.

En los documentos presentados ante el juez, los fiscales relatan al menos un caso de un testigo que informó al FBI que Manafort le contactó para hablar de su testimonio.



Aunque el proceso contra Manafort es producto de la investigación de Mueller sobre los presuntos lazos entre el Kremlin y la campaña de Trump, los delitos que se le imputan no están relacionados con su desempeño como jefe de campaña entre junio y agosto de 2016.

Según la acusación de Mueller, Manafort trabajó entre 2006 y 2017 para gobiernos extranjeros sin comunicárselo al Gobierno de EE.UU. ni cotizar al erario público, como dicta la ley.



De hecho, Manafort tuvo que dimitir como jefe de campaña de Trump tras descubrirse que había ocultado a las autoridades un pago de 12,7 millones de dólares que recibió por asesorar al depuesto presidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014).

Este domingo, Trump cuestionó que el FBI no le informara de que estaba investigando a Manafort, ya que en ese caso no lo hubiese contratado para la campaña.



"Siendo una de las dos personas que quedaban que podían llegar a ser presidente, ¿por qué el FBI o el Departamento de 'Justicia' no me dijeron que estaban investigando en secreto a Paul Manafort (...) durante mi campaña? ¡Me lo debieron haber dicho!", afirmó Trump.

El inicio del juicio contra Manafort, que se ha declarado no culpable de los cargos que se le imputan, está previsto para el próximo 24 de julio en el estado de Virginia



Fuente: EFE