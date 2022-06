El candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, fue invitado al programa del reconocido periodista peruano Jaime Bayly.

Hernández se encuentra por estos días en Estados Unidos ateniendo a medios estadounidenses y adelantando reuniones de campaña. En su estadía en el país norteamericano aseguró que no sabía cuándo iba a volver al país tras afirmar que fue alertado de un plan para supuestamente atacarlo.

Sin embargo, en la tarde de este jueves finalmente anunció que regresará a Colombia el próximo sábado ya que desde el Ministerio del Interior le asignaron un esquema de seguridad.

De ese tema, precisamente, habló en la conversación con Bayly. “Hoy sentí miedo cuando vi lo que está pasando en redes con Gustavo Petro y todos los compinches que tiene. Benedetti, Roy Barreras, Piedad Córdoba y otros peores que esos (...)”.

“De ahí a pasar a atentar contra la vida hay un pasito y yo tengo el sentido común de defenderme que es venirme a donde me sienta seguro”, agregó criticando la estrategia de campaña que se filtró.

Respecto a su contrincante, afirmó que él considera que Petro sigue siendo “chavista”. “Yo no creo que haya dejado de ser chavista y seguirá siéndolo y en el hipotético caso que él gane se van a arrepentir los colombianos con el accionar ejecutivo que va a hacer”, afirmó.

En el diálogo dijo que su compromiso es gobernar cuatro años y criticó a los políticos que han estado en el poder en los últimos años.

Sobre las comparaciones que le han con Trump, afirmó que no lo molestan y cuando le preguntó por su opinión sobre el expresidente de EE.UU. aseguró: “Mi hermano que vive en los Ángeles vive y muere por Trump. Lo que él me cuenta es que cuando estuvo Trump en el poder se mejoró la economía tremendamente”.

Asimismo, confirmó que su fortuna es de más de 100 millones de dólares.

Respecto a la posibilidad de que Fico Gutiérrez forme parte de su eventual Gobierno dijo que habrá “que pensarlo”.

“Mi promesa es no robar, no mentir, no traicionar y una modificación en el código penal y en el código de procedimiento penal para poner a buen recaudo todos estos políticos que se roban a Colombia y nunca los meten a la cárcel!”, expuso.

Dijo que si gana la Presidencia solo invitará a su posesión a su mamá, esposa, hijos, Jaime Bayly y el presidente del Senado. Insiste en que irá a posesionarse en el pueblo más pobre de Colombia.

Esta es la entrevista completa: