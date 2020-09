El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha seguido por años los pasos de Donald Trump y los meses de pandemia no han sido la excepción. Minimizó la gravedad del brote en el estado, insistió en que la cantidad de casos obedecía al aumento de las pruebas y hasta hizo un llamado a la calma argumentando que la mayoría de que quienes se contagian son jóvenes que tienen menos probabilidades de morir. Tampoco le gustan las mascarillas, pero sí las multitudes.

DeSantis se mantuvo “optimista” incluso cuando Florida se convirtió en julio en epicentro de la enfermedad en Estados Unidos y cuando el estado alcanzó el terrorífico récord de más de 15.000 casos de coronavirus en un solo día. Las críticas no parecían afectarle.

Aunque el virus ha golpeado con fuerza a Florida y aún lo hace-es el tercer estado con más casos de COVID-19 acumulados en Estados Unidos-, DeSantis dio luz verde a la reapertura económica desde junio y ha destacado en sus últimas apariciones públicas la tendencia a la baja de los contagios, por lo que ya está promocionando con fuerza una campaña que intenta recuperar a Florida como destino turístico en plena pandemia.

También se ha opuesto a retomar la cuarentena y para defender su postura puso como mal ejemplo la situación del Perú que, a su entender, viene enfrentando sin éxito la lucha contra la pandemia, pese al prolongado y estricto confinamiento impuesto por las autoridades.

“No cerraremos de nuevo, escucho a gente decir que cerrarán y me estremezco porque conocemos lugares que han hecho el encierro más draconiano como Perú, en cuarentena desde marzo y tienen el per cápita más alto de mortalidad en el mundo por COVID-19, en el mejor de los casos un bloqueo retrasa, pero no reduce la mortalidad”, dijo el gobernador el lunes al defender la reapertura económica emprendida por Florida.

Al inicio de la pandemia, el republicano minimizó el riesgo de la enfermedad. (Foto: AP / Lynne Sladky)

‘Mini Trump’

Las posturas y los comentarios polémicos de DeSantis, de 41 años, le han valido ser llamado por la prensa en varias ocasiones como ‘mini Trump’. Hace unas semanas, el gobernador republicano fue objeto de críticas cuando comparó la reapertura de las escuelas de Florida con la operación militar para capturar a Osama bin Laden.

“Así como los SEAL superaron los obstáculos para llevar a Osama bin Laden ante la justicia, el sistema escolar del condado de Martin también encontraría una manera de brindarles a los padres una opción significativa de instrucción en persona o aprendizaje continuo a distancia, todo en, todos los tiempo“, dijo el político, citando al líder de un distrito escolar local.

Ron DeSantis, un exteniente comandante de la marina con títulos en Historia y Derecho de Yale y Harvard, sirvió tres mandatos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos antes de postularse en el 2018 para gobernador con el apoyo de Donald Trump, su padrino político.

DeSantis recibió el respaldo de Donald Trump para ser gobernador de Florida. (Foto: AP)

El republicano nacido en Jacksonville enmarcó su candidatura en torno a su apoyo al mandatario y continúa manteniendo vínculos estrechos con él, aunque la cercanía entre ambos es a menudo motivo de críticas para DeSantis.

El político conservador es también un excombatiente en Irak y exfiscal en la prisión de Guantánamo. Está casado con la presentadora de televisión Casey DeSantis y tiene dos hijos.

Plasmó su estilo agresivo y de confrontación en el libro “Sueños de nuestros padres fundadores”, que publicó en el 2011 en alusión al libro de memorias de Barack Obama, “Sueños de mi padres”. La publicación de DeSantis es una crítica al expresidente demócrata y significó su pistoletazo de salida a la arena política.

Con casi 10 años en la política, DeSantis ya es una de las voces que suena como posible candidato republicano a la Casa Blanca en el 2024. En las últimas semanas, el político rechazó esas especulaciones, aunque no descartó específicamente la posibilidad de una postulación presidencial.

“Cualquier cosa política que se escuche en ese sentido es una basura (…) “No viene de mí. Solo estoy haciendo un día a la vez”, afirmó.

