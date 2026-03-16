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Ronald Ojeda fue secuestrado en Santiago el 21 de febrero y su cadáver fue hallado 10 días después.
Ronald Ojeda fue secuestrado en Santiago el 21 de febrero y su cadáver fue hallado 10 días después.
Por Agencia EFE

La Fiscalía de Chile pidió este lunes a Estados Unidos interrogar a Nicolás Maduro, preso en una cárcel de Nueva York, por el caso del asesinato en febrero de 2024 del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien se encontraba en Santiago como asilado.

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