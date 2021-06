Un hombre procesado por doble homicidio asumió su propia defensa legal como abogado e interrogó a su hijo de 11 años ante la sala del tribunal en el Palacio de Justicia de George Edgecomb en Tampa, Florida (Estados Unidos). El menor recordó aquel trágico día y testificó frente a su padre: “Me apuñalaste”, le dijo.

Según USA Today, el 18 de marzo de 2018, Ronnie Oneal III asesinó a su novia Kenyatta Barron y a su hija discapacitada de 9 años en una vivienda del área de Riverview, en Tampa. El homicida también incendió el inmueble.

De acuerdo al fiscal estatal adjunto Scott Harmon, la Fiscalía probaría que Oneal hirió a Barron con una escopeta y luego le propino golpes hasta acabar con su vida.

Luego, usó un hacha para asesinar a su hija de 9 años, que tenía parálisis cerebral y no podía hablar; además, hirió a su hijo, que entonces tenía 8 años, con un cuchillo.

Sin embargo, este último logró sobrevivir y testificó el último miércoles mediante video remoto. El menor, de 11 años en la actualidad, indicó que vio a su padre cuando cometió ambos crímenes.

Interrogatorio

En el juicio, Ronnie Oneal actuó como su propio abogado y afirmó que la novia, Kenyatta Barron, atacó a sus dos hijos y la mató en defensa propia.

Durante el interrogatorio de ayer, Oneal le preguntó a su hijo: “¿Te lastimé esa noche?”. En ese sentido, el menor respondió que “sí...me apuñalaste”.

El infante también describió cómo su padre prendió fuego a la vivienda con gasolina. Por su parte, los investigadores detallaron que el niño sobrevivió aquel día tras salir de la casa en llamas.

“Las primeras palabras que salieron de la boca de este niño valiente: ‘Mi papá mató a mi mamá’”, dijo el fiscal Harmon al jurado.

Asimismo, los miembros del jurado escucharon una llamada al 911 de Kenyatta Barron, donde ella buscaba ayuda mientras Ronnie Oneal gritaba de fondo.

“Está bien, Ronnie, lo siento”, dice en la grabación. “Lo siento mucho. Ayúdame. No puedo mover mi brazo, está disparado, Ronnie. Por favor”.

Defensa

Oneal en defensa propia, indicó que los investigadores fabricaron pruebas para implicarlo y que a su hijo se le enseñó qué decir. “La evidencia va a demostrar que amo a mis hijos”, dijo Oneal al jurado.

“La evidencia no te mostrará que mi hijo fue testigo de cómo yo golpeaba a su madre hasta la muerte, ni tampoco me vio dispararle a su madre. De hecho, no presenció mucho“, agregó el implicado.

El juicio podría durar hasta el final de la próxima semana, mientras que Oneal podría ser condenado a muerte si es declarado culpable.

