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Agentes federales enmascarados, con chalecos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) permanecen en un pasillo del Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York, el 17 de marzo de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP).
Agentes federales enmascarados, con chalecos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) permanecen en un pasillo del Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York, el 17 de marzo de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP).
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

Un mexicano de 19 años falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Florida, según reportó esta agencia el jueves, lo que representa la decimotercera muerte de este tipo en lo que va del año y la número 42 bajo la Administración de Donald Trump.

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