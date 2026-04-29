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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habla al salir de la ceremonia de investidura de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Congreso de la Unión, el 1 de octubre de 2024. (Foto de CARL DE SOUZA / AFP).
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habla al salir de la ceremonia de investidura de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Congreso de la Unión, el 1 de octubre de 2024. (Foto de CARL DE SOUZA / AFP).
/ CARL DE SOUZA
Por Agencia AFP

La fiscalía federal de Nueva York inculpó este miércoles de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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