En una entrevista, el mandatario afirmó que los dos republicanos harían una fórmula imbatible, en caso se presentaran juntos para las elecciones del 2028. “No sé cómo se les podría ganar si van juntos”, dijo en el pódcast del New York Post.

¿Pueden ir juntos en una misma fórmula? ¿Quién tiene más posibilidades de asumir la presidencia?

Ambos han evitado confirmar su posible candidatura presidencial. Por un lado, Vance ha mencionado que disfruta su rol como vicepresidente, mientras que Rubio indica que no competirá si Vance decide postularse.

Para Trump, ambos políticos “se llevan muy bien”, aunque no indicó quién debería encabezar la lista.

Sin embargo, las encuestas ya comienzan a mostrar algunas tendencias. Según un informe de Bloomberg, la encuestadora AtlasIntel reveló a mediados de mayo que Rubio lideraba la preferencia de los republicanos con un 45,4% de intención de voto.

Detrás del secretario de Estado se encuentran JD Vance, con 29,6%; y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con 11,2%.

Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump. (Foto: AFP)

Para el analista internacional Roberto Heimovits es algo prematuro que Trump haya revelado sus preferencias como candidatos.

“Cuando se lanza un candidato a la palestra con mucho tiempo de anticipación, también se lo expone con más tiempo, se le da más tiempo a las críticas, a las campañas de demolición. O sea, quizás es un poco prematuro haberlos lanzado”, indicó en conversación con El Comercio.

Una similar posición mantiene el analista Francisco Belaunde, en especial por aún está por verse cómo se desarrollarán las elecciones legislativas, así como las elecciones primarias del Partido Republicano.

“Es verdad que Donald Trump todavía tiene un poder sobre su electorado, sin embargo, en caso de una derrota importante en las legislativas, evidentemente podría animar a otros a desafiar lo que Trump quiera. Es un poco pronto para saber si efectivamente Donald Trump estará en posición de imponer sus candidatos", indicó.

JD Vance (izq.), vicepresidente de Donald Trump. (Foto: AFP)

Y esto se evidencia en los resultados electorales del Partido Republicano, pues Trump acaba de recibir su primera derrota electoral en las primarias republicanas en Iowa. Su favorito, Randy Feenstra, perdió frente al empresario Zach Lahn.

“MAGA hasta el final!”, había escrito Trump en su red social Truth Social. Según un informe de EFE, hasta la fecha los candidatos respaldados por Trump habían resultado vencedores en las urnas. Las elecciones primarias dudrarán hasta setiembre.

Rubio y Vance: puntos en común y diferencias

Rubio aparece como favorito en las encuestas frente a Vance. Sin embargo, ambos comparten características como ser católicos, republicanos y figuras visibles en el movimiento MAGA (Make America Great Again).

El secretario de Estado tiene 55 años. Su historia combina raíces familiares de inmigrantes cubanos y una formación en derecho con su carrera política marcada por el ascenso en Florida. En este caso, tiene más pergaminos que Vance: ha sido senador por Florida, candidato presidencial en el 2016 (compitió con Trump) y tiene uno de los cargos más importantes de Estados Unidos.

Vance, actual vicepresidente, tiene una historia diferente, marcada por la pobreza y el ascenso al poder político nacional. Tiene estudios en Ciencia Política y Filosofía y experiencia militar en Irak. Además, su experienca política se limita a haber sido senador por Ohio en el periodo 2023-2025.

Además… El estilo Trump ¿Cómo ser el sucesor de Donald Trump? El actual presidente de Estados Unidos se caracteriza por la polémica. Señala el analista Roberto Heimovits que para cualquiera de los dos (JD Vance y Marco Rubio) "va a ser este difícil seguir los pasos de Trump, porque Trump ha demostrado ser una personalidad sumamente mediática". Por otro lado, por sus actuaciones en público, el analista Ramiro Escobar encuentra en Vance más a un Trump. "Vance es alguien que como Trump ha dicho cosas fuera de lugar, agresivas, parece una especie de Trump más joven, a su estilo, mientras que Rubio es más cauto, por lo mismo que es secretario de Estado", explicó sobre las personalidades de ambos.

Para Belaunde, si bien es cieto que hay coincidencias entre ambos pues “estaban de acuerdo en que era un error atacar a Irán”, quién tiene más medallas por lucir es Marco Rubio.

“En general Rubio tiene una mejor trayectoria que la de Vance. Me parece, en tanto que es senador y, además, creo que como secretario de Estado está aparentemente bastante bien valorado entre los republicanos”, explicó el docente de la Universidad de Lima.

Por otro lado, Heimovits señaló que si bien ambos son presidenciables, y tampoco se han criticado, sí hay algunas diferencias. “El vicepresidente Vance es un poco más aislacionista que Rubio”, indica, mientras el secretario de Estado “está más de acuerdo con el punto de vista tradicional de que Estados Unidos debe intervenir en el mundo como la gran superpotencia que es”.

Más allá de eso, no habría diferencias sustanciales.

La gestión de Trump y otros factores

Pero para que uno de ellos encabece una fórmula presidencial faltan dos años, previa elección primaria del Partido Republicano.

Hay factores que podrían determinar la fórmula. Uno de ellos es la presencia del movimiento MAGA que, según indica Heimovits, viene desplazando a los conservadores tradicionales dentro del Partido Republicano. ¿Cuál de los dos podría tener mayor apoyo del MAGA?

Pero otro factor es el mismo Donald Trump. Para Heimovits va a depender de cómo termine su gobierno.

“Si Trump termina su presidencia habiendo hecho una gestión más o menos buena, cualquiera de los dos podría tener posibilidades, pero supongamos que la gestión de Trump termina muy mal y él sale envuelto en una gran impopularidad. Entonces él podría arrastrar hacia abajo a todos los que colaboraron con él incluyendo a Rubio y a Vance”, explicó.

Para Ramiro Escobar, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, un fator clave para la selección del candidato también será la elección legislativa de medio término.

“El Partido Republicano no es un partido monolítico. Es un partido que tiene facciones, tiene zonas, pero que encontró en Trump su personaje ganador. Pero ahora que, previsiblemente, Trump pierda las elecciones de noviembre, va a tener que rebobinar y de pronto aparece un tercero”, explicó.

Es decir, podría aparecer otra opción política frente a Marco Rubio y JD Vance.

Para el analista internacional, este sería un personaje conservador pero más tradicional, como George H. W. Bush o John McCain, “un conservador, pero que tenía una larga tradición y experiencia política”. Nada está dicho aún.