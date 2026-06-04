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Resumen

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Donald Trump abre un nuevo debate en Estados Unidos. Aunque falta poco más de dos años para que acabe su mandato, ya se viene evaluando quién puede ser su sucesor para la campaña del 2028: el vicepresidente JD Vance, o Marco Rubio, el secretario de Estado. Pero Trump ha dado a conocer su deseo: “Me gustan los dos. Me gustan juntos”.

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