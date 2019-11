Washington. Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que no teme ser procesado, después de que el Departamento de Estado publicara anoche una serie de documentos que podrían comprometerlo en el caso de Ucrania.

“¿Cree que tengo miedo? ¿Piensa que puede darme miedo?”, señaló Giuliani a la cadena de televisión Fox News en respuesta a una pregunta sobre si temía ser imputado por su implicación en el caso de Ucrania.

Giuliani se mostró, además, irónico cuando fue interrogado por sus supuestos negocios en Ucrania, donde, según medios de comunicación, obtuvo beneficios por la construcción de un gasoducto.

Donald Trump junto a su abogado Rudy Giuliani. (EFE).

“Me río porque no es verdad, es absolutamente falso, no tengo ningún interés financiero en Ucrania, no me he beneficiado de nada en Ucrania”, dijo el exalcalde de Nueva York, quien afirmó que lo que hay en realidad es “un esfuerzo concertado de la prensa” para destruirle.

Pese a las sospechas contra él, Giuliani defendió que tiene una “muy buena relación” con Trump: “He visto cosas escritas como que (Trump) me va a arrojar debajo del autobús. Cuando dicen eso, respondo que no, aun así tengo un seguro”, indicó sin ofrecer más aclaraciones al respecto.

Actualmente, los demócratas de la Cámara Baja lideran una investigación para abrir un posible juicio político contra Trump por presiones a Kiev para que abriera pesquisas contra el exvicepresidente y su rival político, el demócrata Joe Biden, y su hijo Hunter por presunta corrupción en Ucrania.

Los demócratas de la Cámara Baja lideran una investigación para abrir un posible juicio político contra Donald Trump por presiones a Kiev. (AFP)

En paralelo, dos socios de Giuliani están siendo juzgados en la corte federal del distrito sur de Manhattan, donde se han declarado no culpables de haber canalizado donaciones extranjeras a campañas políticas en Estados Unidos para ganar influencia.

Lev Parnas, de origen ucraniano, e Igor Fruman, bielorruso, nacionalizados estadounidenses, están acusados por la Fiscalía de ayudar en los esfuerzos de Giuliani para obtener investigaciones en Ucrania sobre los negocios Biden y su hijo.

Anoche, el Departamento de Estado publicó cien páginas con registros de correos electrónicos y llamadas telefónicas, en cumplimiento del fallo de un tribunal tras una demanda de la ONG American Oversight, que había solicitado esos documentos sobre los lazos entre la Administración de Trump y Ucrania.

Entre esas paginas, hay correos electrónicos que muestran que el secretario de Estado, Mike Pompeo, y Giuliani estuvieron en contacto en marzo pasado, antes de la retirada de Ucrania de la entonces embajadora en ese país, Marie Yovanovitch.

Las presiones de Trump a Ucrania buscaba abrir pesquisas contra el exvicepresidente y rival político, el demócrata Joe Biden, y su hijo Hunter por presunta corrupción en dicho país. (Foto: EFE)

Los demócratas acusan a Giuliani de haber lanzado una campaña contra Yovanovitch para que fuera retirada del puesto.

Durante la investigación para abrir un juicio político a Trump, Yovanovitch compareció por primera vez, a puerta cerrada, ante los congresistas en octubre e insinuó que su despido pudo tener que ver con los intereses financieros en Ucrania de Giuliani.

“No conozco los motivos del señor Giuliani para atacarme”, dijo la diplomática, que fue embajadora en Ucrania desde 2016 hasta mayo pasado.

Fuente: EFE