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El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, asiste a una ceremonia de conmemoración del 23.º aniversario del ataque terrorista del 11 de septiembre contra el World Trade Center, el 11 de septiembre de 2024. (Foto de Adam GRAY / AFP).
El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, asiste a una ceremonia de conmemoración del 23.º aniversario del ataque terrorista del 11 de septiembre contra el World Trade Center, el 11 de septiembre de 2024. (Foto de Adam GRAY / AFP).
/ ADAM GRAY
Por Agencia EFE

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani fue hospitalizado este domingo en Florida en condición crítica, pero estable, según informó su portavoz -en un comunicado- que no precisó los motivos.

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