Trump indulta a quienes intentaron anular elección que perdió con Biden: “Son medidas de naturaleza política y simbólica”

Donald Trump volvió a usar el indulto, esta vez para otorgar el perdón a cerca de 80 personas, entre las que figuran Rudy Giuliani, Mark Meadows y John Eastman, quienes plantearon recursos para anular el resultado de las elecciones deñ 2020 en Estados Unidos. Aquellos comicios en los que el actual mandatario perdió frente al demócrata Joe Biden.

Según la administración, se trata de un indulto “total, incondicional y completo”. Además, también precisa que se otorga por “sus esfuerzos para exponer el fraude electoral y las vulnerabilidades en dichas elecciones”.

El documento fue difundido por el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin. En total 77 personas recibieron este perdón que, aunque no borra la condena, sí les permite reintegrarse a la sociedad.

Para el gobierno de Trump, de esta manera se pone “fin a una grave injusticia nacional”, tras las elecciones del 2020; aunque también aseguró que se “continúa el proceso de reconciliación nacional”.

Según informa la agencia EFE, Giuliani (81) actualmente enfrenta cargos estatales en Arizona por interferencia electoral. Además, en el 2023 fue declarado culpable de difundir información falsa sobre trabajadores electorales de Georgia y se le ordenó pagar US$148 millones de multa por difamación, pago que hasta ahora no ha realizado.

Ahora que Giuliani recibió el perdón federal (por delitos penales), eso no significa que automáticamente quedará liberado de la millonaria multa.

Mark Meadows también figura en la lista. Fue jefe de gabinete de Trump, en su primer periodo, y también fue acusado en Georgia por presionar a funcionarios estatales para favorecer al republicano.

Otro indulto fue para la abogada Sidney Powell, quien se declaró culpable de intentar revertir los resultados en Georgia. El asesor de campaña del 2020, John Eastman, también fue indultado. Sin embargo, todas estas medidas no podrían ser efectivas.

En conversación con El Comercio, el analista Jorge Chávez Mazuelos advirtió que los indultos “dejan un mensaje que sí puede ser peligroso para un país con una democracia tan sólida”. Y es que, según indicó el docente de la Academia Diplomática del Perú “este indulto que está dando Trump, en realidad es de naturaleza política y simbólica” , pues no puede tener efecto local y los procesos judiciales se desarrollan en diferentes estados.

En esa misma línea, el analista Octavio Pescador también remarcó que este “es un perdón federal porque cubre el ámbito federal, pero los cargos que estas personas se enfrentan son estatales” .

“Como eso está en curso [los juicios] y algunos están ya juzgados y condenados, pues él [Donald Trump] ejerce presión directa diciendo ‘ante mis ojos esta gente es inocente’”, indicó el profesor profesor de UCLA y comentarista de CNN en Español.

Un año de indultos

Pero no se trata de la primera serie de indultos polémicos que otorga el mandatario de Estados Unidos.

Para Chávez Mazuelos se debe evaluar en dos niveles esta situación. Los indultos a quienes intentaron revertir el proceso electoral del 2020, con diferentes teorías de fraude, también van de la mano con los indultos a más de 1.500 personas relacionadas al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, y que pretendía evitar que Biden asuma el gobierno de Estados Unidos.

Como se recuerda, en esa fecha una gran turba tomó la sede del Legislativo y la jornada acabó con la muerte de cuatro manifestantes y un policía. Muchos pertenecían a los grupos ultraderechistas Proud Boys y Oath Keepers.

Además… ¿Por qué es importante el indulto? Si bien estos indultos no son efectivo ni resuelven los casos, sí pueden servir para los procesos judiciales. Indica Pescador que "hay un valor cívico, social y moral de obtener un perdón". Y en el caso concreto reciente, explica que se pueden usar en los procesos judiciales. "Se pueden utilizar como elementos para persuadir o como elementos de prueba en las apelaciones, y, demás, para que se puedan revertir los casos o para obtener incluso perdones locales", explicó. Además, sirven para reinsertarse en actividades económicas.

Chávez Mazuelos señala que Trump trató de “caracterizar la toma del Capitolio no como una asonada, sino como un intento de poner presión”. En el caso de los nuevos indultos, se apela a la persecución política.

“En el caso de los abogados que plantearon una serie de reclamaciones con respecto a las elecciones, la manera en la que se está enfocando esto es que durante la administración Biden se persiguió a estas personas como si estuvieran en un régimen comunista” , indicó el especialista.

¿Un daño a la democracia?

Los indultos que viene dando el presidente de Estados Unidos no han estado libres de crítica. El Washington Post indica que Ty Cobb (ex colaborador de Trump) se ha convertido en uno de sus principales críticos y señaló que hay un “esfuerzo de la administración por limpiar la mancha imborrable del 6 de enero de los libros de historia y presentarlo como algo que no fue”.

Pero esa no sería la única consecuencia.

Para Chávez Mazuelos, se trata de un precedente que puede dañar la democracia. “Lo peligroso es que vuelva a suceder lo que pasó en el Capitolio, que vuelvan a haber intentos de maniobras dilatorias que pretendan evitar que un gobierno que ha sido elegido por la vida de las urnas llegue al poder”, indicó.

En tanto, Pescador señala que el indulto que está dando Trump “es muy consecuente, muy congruente con su forma de gobernar”.

“Si tú tienes interés en apoyarlo [a Donald Trump] , aunque pagues las consecuencias, después te va a perdonar y ese es el mensaje que se envía. Aquellos que quieran apoyar su causa y cualquier forma que tenga, incluso en un caso como vimos el 6 de enero, virulenta, de radicalización, pueden sentirse con la confianza de que él después les va a ayudar”, indicó.

Un mensaje para futuras elecciones y para quienes apoyen al gobierno. Mientras tanto, los indultados por Donald Trump tendrán que evaluar cómo aprovechar este perdón.