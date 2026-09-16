La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados por su papel en la guerra contra Ucrania, un texto ya adoptado por el Senado y respaldado por el presidente Donald Trump.

La iniciativa fue aprobada por 262 votos contra 159 y constituye la primera acción de envergadura del Congreso estadounidense contra Moscú desde el regreso al poder de Trump el año pasado.

Trump ha dicho que promulgará el texto, que el mes pasado fue adoptado sin dificultades en el Senado por 86 votos a favor y 11 en contra.

La legislación apunta a los sectores energético y de defensa de Rusia, al presidente Vladimir Putin y a otros altos funcionarios, así como a la llamada “flota fantasma” de petroleros de Moscú utilizada para eludir las sanciones de las potencias occidentales.

El texto otorga también al presidente estadounidense el poder de imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales países importadores de gas y petróleo rusos, entre ellos China e India, con el objetivo de cortar los ingresos que financian la guerra de Moscú.

Este conflicto, desencadenado por la invasión de gran escala de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, ha pasado a ser el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

“Enterrar a más personas”

La votación en la Cámara Baja fue celebrada por activistas pro Ucrania, que señalaron que la ofensiva rusa continúa. El miércoles, ataques con drones contra transporte civil en el sur del país dejaron al menos cinco muertos, según funcionarios en Kiev.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había instado al Congreso estadounidense a aprobar el paquete de sanciones, en particular durante una visita a Washington en julio.

Este proyecto de ley lleva el nombre de su principal artífice, el senador republicano Lindsey Graham, fallecido repentinamente en julio, férreo defensor de Ucrania y crítico implacable de Rusia e Irán, también objeto del texto.

Graham impulsaba este texto desde abril de 2025, pero Trump, que prefiere tomar medidas por sí mismo en lugar de ceder poder al Congreso, frenó el proyecto de ley hasta que un acuerdo a comienzos del verano boreal permitió su aprobación por el Senado.

La Cámara de Representantes está apremiada por el calendario, pues los legisladores deben abandonar pronto Washington para hacer campaña para las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre.

“Una vez que el proyecto de ley haya sido rápidamente firmado y entre en vigor, esperamos que Estados Unidos vele por su estricta aplicación para poner fin a los flujos financieros que alimentan la guerra del Kremlin”, declaró Svitlana Romanko, directora del movimiento Razom We Stand.

“Cada día de retraso es un día en el que nosotros, en Ucrania, debemos enterrar a más personas”.

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