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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, pronuncia un discurso televisado a la nación en Moscú, previo a las elecciones parlamentarias, el 16 de septiembre de 2026. (Mikhail METZEL / POOL / AFP)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, pronuncia un discurso televisado a la nación en Moscú, previo a las elecciones parlamentarias, el 16 de septiembre de 2026. (Mikhail METZEL / POOL / AFP)
/ MIKHAIL METZEL
Por Agencia AFP

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados por su papel en la guerra contra Ucrania, un texto ya adoptado por el Senado y respaldado por el presidente Donald Trump.

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