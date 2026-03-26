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Secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en conferencia de prensa. (EFE)
Secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en conferencia de prensa. (EFE)
/ OLIVIER MATTHYS
Por Agencia EFE

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no informó a los aliados de que iba a atacar Irán porque quería “mantener la campaña en secreto” y por el riesgo a que hubiera filtraciones.

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