La foto policial de Ryan Wesley Routh, sospechoso de intentar asesinar al expresidente y candidato republicano Donald Trump. (Foto de Handout / Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach / AFP)
/ HANDOUT
Agencia EFE
Agencia EFE

Acusado de intentar asesinar a Donald Trump en 2024 en Florida es declarado culpable
Un jurado federal de declaró este martes culpable de todos los cargos al acusado de intentar asesinar a en septiembre de 2024 en un campo de golf de .

Ryan Routh, de 59 años, fue acusado de conspirar para disparar a Trump, entonces candidato a la presidencia, mientras jugaba a golf en uno de sus campos en Palm Beach, dos meses después de que el republicano resultara herido en una oreja por un disparo durante un mitin de campaña en el estado de Pensilvania.

Francisco Sanz
El jurado declaró a Routh culpable de, entre otros, el delito de intento de asesinato de un candidato a la presidencia, por el que podría ser condenado a la cadena perpetua.

La condena se dictará el 18 de diciembre.

Tras la lectura del veredicto en un tribunal federal de Florida, en el sureste de Estados Unidos, Routh intentó clavarse un bolígrafo, pero los guardias intervinieron para impedirlo, informaron Fox News y NBC.

Un gran momento para la justicia en Estados Unidos”, escribió el presidente Donald Trump en Truth Social.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, destacó en X que el veredicto “ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a todos aquellos que se dedican a la violencia política”.

Ryan Routh también fue procesado por tenencia ilegal de armas debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, tenencia de armas de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

