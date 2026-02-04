Condenado a cadena perpetua el hombre que trató de matar a Trump en Florida en 2024

Escuchar
La foto policial de Ryan Wesley Routh, sospechoso de intentar asesinar al expresidente y candidato republicano Donald Trump. (Foto de Handout / Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach / AFP)

Por Agencia AFP

La justicia estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales ganadas por el republicano.

