Trump celebra como "un gran momento" el veredicto contra el hombre que intentó matarlo en 2024

El presidente de EE.UU., , celebró este martes como “un gran momento para la justicia en ” el veredicto del jurado contra , el hombre que intentó matarlo en su campo de golf en en 2024 cuando él era un candidato presidencial.

El mandatario agradeció en su red Truth Social al jurado, que momentos antes declaró culpable a Routh de los cinco cargos que afronta, incluyendo el de intento de asesinar un candidato presidencial, lo que implicaría cadena perpetua.

MIRA AQUÍ: Acusado de intentar asesinar a Donald Trump en 2024 en Florida es declarado culpable

El juicio se manejó meticulosamente, y me gustaría agradecer a la jueza y al jurado por su tiempo, profesionalismo, y paciencia. Este era un hombre malvado con una intención malvada y lo atraparon”, expresó.

Trump felicitó a la fiscal general, Pam Bondi, por conseguir la condena contra Routh en el Distrito Sur de Florida en Fort Pierce, lo que incluye también los cargos de poseer un arma de fuego para un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado.

El presidente también recordó que “una persona maravillosa” descubrió a Routh en septiembre de 2024, dos meses antes de la elección presidencial, mientras “huía del sitio de la escena del crimen, y actuó al seguirlo, y llevar toda la información de su tipo de auto y su placa a la Oficina del Alguacil, inmediatamente”.

Qué increíble instinto y visión tuvo esta persona. ¡Un gran momento para la justicia en Estados Unidos!”, concluyó el mandatario.

MÁS INFORMACIÓN: El culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Apenas horas después de comenzar la deliberación, el jurado halló culpable de todos los cargos a Routh, cuyo juicio, que comenzó el 11 de septiembre, despertó renovada atención por defenderse a sí mismo, asegurar que no cometió un crimen porque no tenía la intención de matar a nadie y hacer referencias a personajes como Hitler.

La condena definitiva llegará en diciembre para Routh, trabajador de la construcción de 59 años de Carolina del Norte detenido el 15 de septiembre de 2024, en un campo de golf de Florida propiedad de Trump en el que un agente del Servicio Secreto lo descubrió armado con un rifle semiautomático escondido detrás de unos arbustos.

Su juicio causó un nuevo interés por empezar después del asesinato el 10 de septiembre pasado de Charlie Kirk, activista conservador de 31 años cercano a Trump, quien responsabilizó a la “izquierda radical” del hecho, lo que desató un renovado debate nacional sobre la violencia política en Estados Unidos.

