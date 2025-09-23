Un dibujo realizado durante el juicio a Ryan Routh, culpable de intentar asesinar a Donald Trump en Florida en 2024, cuando intentó apuñalarse con un bolígrafo tras la lectura de su veredicto, el 23 de septiembre de 2025. (Lothar Speer)
Agencia EFE
El culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto
, el hombre declarado culpable de intentar matar a en 2024 cuando el magnate aspiraba a la presidencia de , intentó apuñalarse dentro de la corte en con un bolígrafo en el cuello tras escuchar el veredicto del jurado.

Routh, un trabajador de la construcción de 59 años, fue hallado este martes culpable de intento de asesinar un candidato presidencial por haber tratado de matar a Trump en un campo de golf en Florida el 15 de septiembre del año pasado.

Francisco Sanz
Tras la lectura del veredicto, que lo declaró culpable también de los cargos de poseer un arma de fuego para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado, Routh trató de apuñalarse en el cuello con un bolígrafo, según medios nacionales.

Las autoridades presentes en la sala evitaron que el hombre se infligiera daños y lo sacaron de la sala, tras lo que Routh regresó atado con esposas para concluir el proceso, de acuerdo con relatos de testigos a varias cadenas de televisión.

Routh se defendió a sí mismo durante el juicio, pasando por alto las recomendaciones de la jueza que le sugirió contar con un abogado.

Durante las audiencias, el hombre fue interrumpido en varias ocasiones por la magistrada, quien lo acusó de burlarse de la corte al hacer referencias de Adolf Hitler o del presidente ruso, Vladímir Putin, durante sus intervenciones.

Routh concluyó el lunes su defensa sin prestar declaración y tras haber interrogado únicamente a tres testigos sobre su carácter no violento.

La condena definitiva llegará en diciembre. La pena por intento de asesinato de un aspirante presidencial implicaría cadena perpetua.

Routh fue detenido el mismo día del intento de asesinato, después de que un agente del Servicio Secreto lo descubrió armado con un rifle semiautomático escondido detrás de unos arbustos. Pese a que logró huir, un ciudadano identificó el vehículo en el que huía y acabó siendo arrestado horas después.

Trump celebró el veredicto como “un gran momento para la justicia en Estados Unidos” en un mensaje en su red social Truth Social y felicitó a la fiscal general, Pam Bondi, por conseguir la condena de Routh.

El juicio de Routh comenzó el pasado 11 de septiembre, un día después del asesinato de Charlie Kirk, activista conservador de 31 años cercano a Trump, quien responsabilizó a la “izquierda radical” del hecho, lo que desató un renovado debate nacional sobre la violencia política en Estados Unidos.

