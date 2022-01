La tendencia de oro comestible está conquistando los platillos de todas las cocinas del mundo y hasta menús que integran oro a toda su carta se vuelve tendencia en las redes sociales, un ejemplo de ello es la carta del restaurante Nusr-ET Steak House del famosísimo chef turco Salt Bea en donde hay un capuchino dorado . Menú te cuenta más sobre el cappuccino con oro.

El cappuccino dorado de Salt Bea

El capuchino que es adornado con una hoja de oro de 24 quilates se valúa en un aproximado de mil 368 pesos mexicanos y de acuerdo con la reseña del periodista inglés Zak Garner Purkis asegura que el oro no le añade un sabor diferenciador al capuchino y aunque el café es bueno el precio es exorbitante.

Lo que más desconcertó al periodista fue que cuando sirven la bebida parece un café normal con un cuadro dorado encima que no te permite ver el contenido de la bebida. Al momento de beber la sensación de la hoja de oro pegándose por toda tu boca y hasta en las manos es otra de las cosas que señala el periodista que no fueron de su agrado.

“Cuando le di mi primer sorbo al “capuchino dorado” no pude evitar arrancarme una esquina suelta de la hoja de oro, que de inmediato cubrió mi dedo con fragmentos dorados, no sabía si comérmelos o juntarlos y guardarlos en mi bolsillo. Al final termine con los dientes y labios dorados”: comenta Zak Garner Purkis en un artículo de My London.

La idea de comer oro obliga a los comensales a no querer desperdiciar ni un pedazo y hasta yo me sentí obligado a comer los restos del oro con una cuchara para no desperdiciar los restos de la hoja brillosa de 24 quilates, relata el periodista en el portal web de My London.

El periodista de My London concluye diciendo que el éxito del restaurante de Salt Bea radica en el show que hace cuando lleva los platillos a la mesa de los comensales, pues les da elementos para postear videos “diferentes” en las stories de Instagram y la gente vea que tu comes “Menú Dorado”.

