Uno de los jueces conservadores de la Corte Suprema de Estados Unidos se burló de los líderes mundiales que criticaron el fallo que revocó el derecho constitucional al aborto en ese país.

Samuel Alito, quien redactó la decisión emitida el pasado 24 de junio, hizo referencia a varias figuras prominentes que se expresaron ante el histórico suceso, incluido el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.

Bromeó diciendo que Johnson, que deja su cargo en septiembre luego de varias controversias en su gobierno, había “pagado el precio” por argumentar en contra del veredicto.

Alito, quien es un católico devoto, hizo las declaraciones mientras asistía a una conferencia en Roma la semana pasada.

“Tuve el honor de escribir, creo, la única decisión de la Corte Suprema en la historia de esa institución que ha sido criticada por toda una serie de líderes extranjeros que se sintieron perfectamente bien al comentar sobre la ley estadounidense”, dijo Alito.

“Uno de ellos fue Boris Johnson, pero pagó el precio”, apuntó, provocando la risa de la audiencia.

Johnson, quien renunció como líder de los conservadores británcos a principios de este mes y dejará el cargo de primer ministro en septiembre, calificó el fallo de la Corte como “un gran paso atrás”.

Seis de los nueve magistrados de la Corte Suprema son de tendencia conservadora. (GETTY IMAGES)

Alito también se refirió al presidente francés, Emmanuel Macron, al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y al duque de Sussex, el príncipe Harry, que condenó el “retroceso de los derechos constitucionales” en EE.UU. durante un discurso ante la ONU a mediados de este mes.

“Lo que realmente me hirió fue cuando el duque de Sussex se dirigió a Naciones Unidas y pareció comparar la decisión cuyo nombre no se puede mencionar con el ataque ruso a Ucrania”, agregó el juez.

En su intervención, el príncipe Harry parecía referirse al fallo sobre el aborto cuando dijo en su discurso ante la ONU: “Desde la horrible guerra en Ucrania hasta el retroceso de los derechos constitucionales aquí en Estados Unidos, estamos presenciando un asalto global a la democracia y la libertad...”.

El discurso de Alito, que no fue anunciado con antelación, ocurrió en la Conferencia de Libertad Religiosa celebrada el 21 de julio y salió a la luz este jueves 28 después de que la Universidad de Notre Dame, que organizó el evento, publicara la grabación en internet.

Refiriéndose a la libertad religiosa, dijo que está “bajo ataque en muchos lugares porque es peligrosa para aquellos que quieren tener el poder completo”.

Discurso “inusual”

Designado como magistrado del alto tribunal por el presidente George W. Bush en 2006, las palabras de Alito son inusuales para un miembro de la Corte Suprema, de cuyos jueces se espera que eviten meterse en debates políticos.

Juez Samuel Alito

La congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez dijo que los “comentarios politizados” del juez superior deberían ser alarmantes para los votantes, y agregó que la “Corte Suprema está en una crisis de legitimidad”.

La intervención de Alito se produjo el mismo día en que una de las juezas liberales de la Corte, Elena Kagan, advirtió que sería “algo peligroso para una democracia” que la mayoría conservadora perdiera la confianza de los votantes.

“No me refiero a una decisión en particular o incluso a una serie de decisiones en particular, pero sí con el tiempo la Corte pierde toda conexión con el público y con el sentimiento público, eso es algo peligroso para una democracia”, dijo Kagan en una conferencia en Montana,

Las encuestas de opinión sugieren que la confianza en el tribunal está en su punto más bajo tras varias decisiones controvertidas. Solo el 25% de los encuestados dijo tener confianza en el organismo.