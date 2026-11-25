San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos, enfrenta este miércoles graves riesgos de inundaciones debido a mareas excepcionales combinadas con lluvias torrenciales previstas durante la noche, amplificadas por El Niño, justo en el pico anual de desplazamientos por las festividades de Acción de Gracias.

La bahía de San Francisco, una de las zonas más vulnerables, ya registró el martes una marea récord para un mes de noviembre, según fuentes oficiales. Algunas áreas costeras quedaron bajo agua, aunque sin daños importantes.

“¡No arriesgue la vida!”, advirtió el servicio meteorológico local en redes sociales.

El aeropuerto de San Francisco, muy expuesto por encontrarse a orillas de la bahía homónima, recomendó a la población reconsiderar sus aviones de viaje en vísperas del Día de Acción de Gracias, que se celebra el jueves.

Las autoridades esperan una nueva marea excepcional hacia las 11H00 locales (18H00 GMT) que podría acercarse o incluso superar un récord de más de 40 años, cuando el nivel del mar subió 2,6 metros en 1983.

“Con el fuerte oleaje previsto, olas de entre seis y nueve metros golpearán la costa y también alcanzarán algunas zonas de la bahía”, advirtió el martes en X el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie.

Una casa se prepara para una posible inundación durante una marea alta extrema en Larkspur, California, el 24 de noviembre de 2026. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP / JOSH EDELSON

La subida del nivel del mar y el viento también podría hacer que el agua remonte por las viejas y estrechas alcantarillas de la ciudad, potencialmente ya saturadas por la lluvia esperada durante la noche.

Estas mareas excepcionales, previstas desde hace tiempo, se producen cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. El calentamiento global las intensifica al aumentar la temperatura y la expansión de las aguas del Pacífico.

Este año, además, la intensidad inusual de El Niño agrava el fenómeno. El ciclo climático eleva la temperatura de la superficie del Pacífico ecuatorial y suele favorecer inundaciones más severas en algunas regiones y sequías más intensas en otras.

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