Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos que fue atacada en Washington. (@judge_jeanine / EFE)
Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos que fue atacada en Washington. (@judge_jeanine / EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump anuncia la muerte de una agente de la Guardia Nacional atacada en Washington
Resumen de la noticia por IA
Trump anuncia la muerte de una agente de la Guardia Nacional atacada en Washington

Trump anuncia la muerte de una agente de la Guardia Nacional atacada en Washington

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de , , anunció este jueves la muerte de una agente de la a la que identificó como , de 20 años, que fue atacada el miércoles en junto con un compañero que está en estado crítico.

El mandatario reveló el fallecimiento de Bekcstrom en una llamada con elementos de las Fuerzas Armadas en la que también expuso que “está en condición seria” el presunto atacante, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal, a quien llamó “un monstruo salvaje”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Las autoridades de EE.UU. rectifican: los dos guardias nacionales baleados siguen en situación crítica

Desafortunadamente, les comento que, apenas segundos antes de ahora, oí que Sarah Beckstrom de Virginia Occidental, una de los guardias de los que estamos hablando, altamente respetada, joven, persona magnífica, empezó su servicio en junio de 2023, extraordinaria en toda forma, acaba de fallecer”, indicó.

El jefe de Estado añadió que el otro herido, Andrew Wolfe, de 24 años, “está luchando por su vida”.

Ante la llamada con los militares en el Día de Acción de Gracias, Trump volvió a culpar a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por el ingreso de Lakanwal y el subsecuente ataque.

Esta atrocidad nos recuerda que no tenemos ninguna otra mayor prioridad de seguridad nacional que garantizar que tengamos completo control de las personas que entran y permanecen en nuestro país. Sobre la mayoría, no los queremos. Vienen aquí ilegalmente”, manifestó el mandatario.

MÁS INFORMACIÓN: El afgano sospechoso del ataque contra la Guardia Nacional en Washington había trabajado para la CIA, según Fox News

Horas antes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una “revisión rigurosa” de las tarjetas de residente, o ‘green cards’, de 19 nacionalidades de “países de preocupación”, incluyendo Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.

El presidente agradeció a las tropas por estar “involucradas en la misión” de proteger a Estados Unidos de migrantes a los que considera miembros de pandillas, narcotraficantes, exreclusos y exinternos de instituciones mentales.

Quiero expresar la angustia y el horror de nuestra entera nación por el ataque terrorista de ayer en la capital de nuestra nación, en la que un hombre salvaje disparó a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental”, reiteró.

VIDEO RECOMENDADO

Los dos guardias nacionales baleados el miércoles 26 de noviembre cerca de la Casa Blanca en Washington se encuentran gravemente heridos, indicó a la prensa el director del FBI, Kash Patel, al aclarar versiones erradas que los habían reportado como muertos. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC