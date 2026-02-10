FBI publica fotos de posible sospechoso de desaparición de la madre de periodista de NBC

El FBI publicó este martes imágenes de un sospechoso enmascarado relacionado con la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, tras diez días de haber sido vista por última vez en su hogar en Arizona.

El director del FBI, Kash Patel, explicó que las imágenes se obtuvieron de un video que se recuperó “de datos residuales ubicados en sistemas internos” de una cámara de seguridad.

MIRA AQUÍ: Una popular presentadora de Estados Unidos pide una prueba de vida a los secuestradores de su madre

En las fotografías se observa a un hombre enmascarado con una malla que cubre su rostro y lo que parecen ser guantes de boxeo en sus manos. Otra de las imágenes recuperadas muestra al enmascarado mirando a la cámara directamente.

El FBI cree que el hombre que estaba armado “parece haber manipulado” la cámara de la puerta principal de la residencia de Guthrie, en el norte de Tucson (Arizona).

Guthrie fue vista por última vez por sus familiares la noche del sábado 31 de enero después de cenar en casa de una de sus hijas. La puerta del garaje se abrió a las 21:48 (04:48 GMT del domingo) y se cerró dos minutos después.

En la madrugada del domingo, aproximadamente a las 01:47 (08:47 GMT), la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. A las 02:12 hora local (09:12 GMT) un software detectó a una persona en la cámara, pero no había video disponible, explicó el alguacil Nanos la semana pasada. A las 02:28 hora de Tucson (09:28 GMT), la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

La familia supo de la desaparición de la mujer después de recibir un reporte de que no asistió a la iglesia la mañana del domingo, como acostumbraba a hacerlo, e inmediatamente reportó a las autoridades el hecho.

Había indicios de allanamiento forzado en la vivienda, en medio de una zona desértica de Tucson.

MÁS INFORMACIÓN: Secretario de Comercio de Estados Unidos Howard Lutnick reconoce visita a isla de Epstein

Patel aseguró que junto con el Departamento del Alguacil del Condado de Pima han estado trabajando para recuperar “cualquier imagen o video del hogar” de Nancy Guthrie que pudiera haberse perdido o dañado debido a diversos factores, incluyendo la retirada o destrucción de dispositivos de grabación.

Este lunes se vencía un supuesto plazo para que la familia de la periodista pagara seis millones de dólares en bitcóin por la liberación de su madre, que fue exigida en una nota enviada a una televisora local pero sin prueba de vida de la mujer.

En un emotivo video, Savannah Guthrie dijo el lunes que la familia atravesaba “un momento de desesperación”.

VIDEO RECOMENDADO

Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a un hombre en Mineápolis el sábado 24 de enero, según informaron las autoridades, en el segundo tiroteo mortal contra un civil en esa ciudad este mes, lo que provocó nuevas protestas e indignación. (AFP)

SOBRE EL AUTOR