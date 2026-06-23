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Resumen

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Nancy Guthrie (derecha), junto a su hija Savannah, famosa presentadora de la cadena NBC News de Estados Unidos. (Instagram de Savannah Guthrie).
Nancy Guthrie (derecha), junto a su hija Savannah, famosa presentadora de la cadena NBC News de Estados Unidos. (Instagram de Savannah Guthrie).
Por Agencia EFE

Una nota enviada a varios medios de comunicación y presuntamente vinculada a la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la conocida presentadora estadounidense Savannah Guthrie, asegura que la mujer de 84 años habría fallecido.

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