Esta imagen muestra el cartel de persona desaparecida de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa «Today» de NBC News. Foto: FBI / AFP
Por Agencia AFP

La presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie anunció el martes que su familia ofrece hasta un millón de dólares por información que conduzca al rescate de su madre, de quien se desconoce el paradero desde hace 24 días.

