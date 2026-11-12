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Resumen

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, testifica durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el 15 de septiembre de 2026. (Foto de ROBERTO SCHMIDT / AFP).
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, testifica durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el 15 de septiembre de 2026. (Foto de ROBERTO SCHMIDT / AFP).
/ ROBERTO SCHMIDT
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos y uno de los principales responsables de la ofensiva económica de Donald Trump contra Irán, tuvo que abandonar su residencia en Washington y trasladarse a una base militar. ¿El motivo? razones de seguridad ante las amenazas iraníes contra su vida. El caso evidencia que los riesgos de una guerra con Teherán no solo están en el terreno militar y económico, sino también alcanzan a las figuras del Gobierno Estadounidense.

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