La noticia fue revelada el martes por The New York Times y confirmada posteriormente por CBS News, ABC News y otros medios de Estados Unidos.

La información señala que las amenazas contra Bessent fueron consideradas lo suficientemente serias como para que cambie de residencia, por lo que el funcionario dejó su mansión en el exclusivo barrio de Georgetown, en Washington, y fue trasladado a una instalación militar en el área de la capital, cuya ubicación no ha sido divulgada.

Hay dos elementos que hicieron saltar las alarmas de la inteligencia estadounidense: la exposición de la residencia de Bessent y la información sobre los planes iraníes.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hace una declaración junto al presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 7 de octubre de 2026. (Anna Moneymaker/Getty Images/AFP). / ANNA MONEYMAKER

El diario The Wall Street Journal publicó en su web una fotografía aérea de la residencia de Bessent en Georgetown. La imagen permitía geolocalizar la ubicación exacta de la propiedad.

En cuanto a los planes de Irán, en octubre, Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, advirtió en un memorando desclasificado que Teherán había incrementado sustancialmente sus esfuerzos para atacar a personal estadounidense.

El documento, que fue enviado al secretario de Estado Marco Rubio, señalaba que los planes iraníes para atacar a estadounidenses habían alcanzado fases avanzadas. Según el New York Times, la evaluación también se apoyaba en información específica sobre amenazas contra Bessent.

Una fuente con acceso al caso explicó a CBS News que, después de la publicación de la foto de la casa, y con los antecedentes de las amenazas, se incrementaron las preocupaciones y se precipitó el traslado de Bessent a una base militar.

En este punto, cabe precisar que Bessent no es el único integrante del Gobierno de Trump que reside en instalaciones militares. Marco Rubio y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, también viven en bases militares mientras desempeñan sus funciones en Washington.

¿Por qué Irán tendría a Bessent en la mira?

Una valla publicitaria con imágenes del presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el vicepresidente estadounidense JD Vance y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff en la plaza Enghelab en Teherán, Irán. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH). / ABEDIN TAHERKENAREH

Bessent juega un papel clave en la ofensiva económica de Estados Unidos contra Irán.

Como secretario del Tesoro, es responsable de ejecutar la estrategia del presidente Trump para asfixiar financieramente al régimen iraní.

Desde la secretaría del Tesoro, Bessent ha aprobado nuevas sanciones económicas contra entidades financieras, empresas y redes comerciales vinculadas con Irán.

También ha presionado a países y entidades financieras para que corten sus relaciones con instituciones iraníes.

Además, busca impedir que Teherán mantenga sus conexiones financieras y comerciales con el exterior.

La estrategia estadounidense incluye restricciones a los puertos iraníes, en medio del conflicto por el estrecho de Ormuz, que fue cerrado por Irán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

En agosto, Bessent lanzó la denominada Operación Paria Económico, una campaña destinada a aislar por completo la economía de Irán. La estrategia contempla endurecer las sanciones contra las redes que comercializan petróleo iraní, evaden las restricciones financieras y facilitan el lavado de dinero, así como bloquear operaciones vinculadas con criptomonedas, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

Con la Operación Paria Económico, Estados Unidos también busca presionar a terceros países y empresas para que rompan sus vínculos comerciales con Teherán, bajo la amenaza de sanciones secundarias o de quedar excluidos del sistema financiero estadounidense.

En palabras de Bessent, el propósito es cortar todas las vías económicas que permiten al régimen financiarse y obligarlo a elegir entre el aislamiento internacional y su reintegración a la economía global, siempre y cuando renuncie a su programa nuclear.

¿Un atentado inminente dentro de Estados Unidos?

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 15 de abril de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW) / SHAWN THEW

Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, indica a El Comercio que el traslado de Bessent a una instalación militar no es un procedimiento inédito dentro de la Administración estadounidense.

Sostiene que la exposición pública de su residencia habría incrementado las preocupaciones en torno a su seguridad. Sin embargo, advierte que no existen elementos públicos suficientes para afirmar que había una operación iraní en marcha para asesinarlo.

Considera que Bessent puede representar un objetivo de interés para los servicios de inteligencia iraníes por el papel que desempeña en la ofensiva económica estadounidense. No obstante, insiste en que “una amenaza potencial no equivale necesariamente a un plan operativo de asesinato”.

Gómez de la Torre explica que Irán cuenta con una estructura considerable de servicios de inteligencia, tanto en sus Fuerzas Armadas como en el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica. Estas capacidades forman parte de las preocupaciones que los organismos de inteligencia estadounidenses, incluida la CIA, tienen respecto de una eventual expansión de las operaciones iraníes más allá del Medio Oriente.

El especialista plantea que las amenazas contra funcionarios estadounidenses podrían formar parte de una estrategia de guerra híbrida, orientada no necesariamente a ejecutar atentados, sino también a intimidar y generar presión psicológica sobre quienes dirigen la política de Washington contra Teherán.

También sostiene que, dadas las actuales condiciones de máxima alerta en Estados Unidos y la tensión con Irán, sería difícil que Teherán se arriesgara a ejecutar un asesinato en territorio estadounidense.

Precisa que aunque esa posibilidad no puede descartarse dentro del concepto de guerra híbrida, no debe confundirse con la existencia comprobada de un operativo en marcha.

Otro elemento que destaca Gómez de la Torre es la experiencia iraní en el uso de organizaciones aliadas para proyectar su influencia y desarrollar operaciones fuera de sus fronteras. Menciona los vínculos de Teherán con Hezbolá en el Líbano, Hamas en los territorios palestinos y los hutíes en Yemen.

“Los iraníes han trabajado muy bien la guerra de proxies, la tercerización. Saben muy bien tercerizar y no me cabe la menor duda de que pueden recurrir a intermediarios de redes clandestinas o grupos vinculados con Teherán”, explica.

“Esta capacidad de operar a través de terceros constituye uno de los aspectos que alimentan las preocupaciones de los organismos de inteligencia occidentales”, dice. Sin embargo, introduce una salvedad: una cosa es contar con redes de intermediarios y otra muy distinta es tener la capacidad de ejecutar con éxito una operación dentro de Estados Unidos.

“Esto es en teoría. Llevarlo a la práctica implica otra cosa”, concluye.