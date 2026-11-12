El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tuvo que trasladarse de su residencia a una base militar por el riesgo que corre, el cual los servicios de inteligencia del país han atribuido a su situación en medio del conflicto con Irán.

The New York Times fue el primer medio en reportar el movimiento, señalando el secretario del Tesoro de EE.UU. había sido movido de su mansión en el histórico y acomodado barrio de Georgetown para ser resguardado al interior de instalaciones de las Fuerzas Armadas.

Según reporta la agencia Associated Press (AP), una fuente gubernamental contó que la mudanza de Bessent se justificó en que recientes informes de prensa habían filtrado la dirección del alto funcionario en Washington D.C.

La prensa estadounidense ha señalado que la inquietud alrededor de Bessent se originó con la publicación de una fotografía aérea de su hogar en The Wall Street Journal. El hecho de que la imagen se hiciera pública resultaba preocupante porque facilitaba en gran medida la geolocalización de la residencia, lo que llevó a que se decidiera reubicar al jefe del Departamento del Tesoro.

Por qué Bessent es relevante para Irán

El papel de Scott Bessent en Estados Unidos no solo se ha remitido a la conducción de la política económica del gigante norteamericano, sino que desde el 24 de agosto es el principal responsable de la Operación Marginado Económico, con la que Washington afirma haber emprendido un gran frente financiero dentro de su conflicto con Teherán.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa en Washington, D.C., el 24 de agosto de 2026, sobre sanciones a Irán. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP). / KENT NISHIMURA

La finalidad de dicho plan, según el propio gobierno de Donald Trump, es “cortar todos los hilos económicos que sostienen a la República Islámica de Irán” por medio de lo que el mandatario norteamericano califica como “la mayor ofensiva financiera contra un adversario” de su país. El foco de la cúpula estadounidense está puesto en el desmantelamiento de la capacidad militar iraní y en frenar en seco el programa nuclear de la teocracia chiita.

“Irán se enfrenta ahora a una elección muy clara, con solo dos caminos ante sí: el aislamiento total a nivel mundial y una economía de subsistencia, o bien un camino de regreso a la normalidad, con la oportunidad de reincorporarse a la economía global”, declaró Bessent meses atrás.

Como parte de esa guerra económica Estados Unidos anunció sanciones secundarias a entidades financieras que estuvieran implicadas en operaciones ligadas a Teherán, se persiguió a flotas marítimas que mostraran indicios de trasladar hidrocarburos de origen iraní de forma encubierta y también se restringió el acceso de la República Islámica a criptoactivos.

Pocos días después de presentar la Operación Marginado Económico, Washington emprendió acciones contra bancos de Emiratos Árabes Unidos como medida ejemplificadora, acusando a estas entidades de ser canales que permitieron al régimen iraní acceder a dólares estadounidenses.

Mujeres iraníes caminan frente a una enorme valla publicitaria contra Donald Trump en la plaza Enghelab, en Teherán, Irán. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH). / ABEDIN TAHERKENAREH

Más recientemente y dentro de ese marco, el 6 de setiembre el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a ocho empresas financieras de Canadá como presuntas facilitadoras de transacciones ilícitas alegando que permitieron a Teherán convertir riales a criptomonedas y permitir que esos fondos interactuaran con plataformas de cambio monetario. Las instituciones privadas sindicadas por la gestión de Scott Bessent incluían a Amin Exchange, Million Exchange y NIA Nations Currency.

Alarma constante

La reubicación de Bessent en una base de la milicia lo convierten en uno más de varios personajes de alto perfil en el entorno gubernamental de Estados Unidos que han sido llevados de sus residencias a inmuebles militares para su protección.

Entre estas figuras se encuentran Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller, flamante jefe de Gabinete de la Casa Blanca, sobre quienes la inteligencia de la potencia norteamericana detectó riesgos potenciales de ataques procedentes del país persa.

La prensa norteamericana asegura que tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani por orden de Donald Trump a inicios del 2020, la Guardia Revolucionaria de la República Islámica y su gobierno central han venido trabajando en supuestos complots para asesinar a personalidades estadounidense con gran alcance en la política del Medio Oriente. Las hostilidades bélicas más recientes habrían llevado a que el gobierno de Teherán retome con fuerza sus planes de atentados contra funcionarios de Estados Unidos.

Stephen Miller (izquierda) camina por el jardín sur al salir de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 6 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).

La cadena CBS refiere que expedientes judiciales y reportes periodísticos mencionan que Irán habría planificado ataques contra Donald Trump, Joe Biden, la exembajadora Nikki Haley, John Bolton, Brian Hook y Mike Pompeo.

En medio de la vigilancia alrededor de estos casos, en agosto del 2024 fue arrestado un ciudadano pakistaní llamado Asif Merchant, a quien Estados Unidos acusó de haber recibido instrucción de la Guardia Revolucionaria de Irán y conspirar con esta para asesinar a Trump y varios funcionarios de alto rango.

Pam Bondi, antigua fiscal general de EE.UU. y otra figura de alto rango que fue reasentada por protección, declaró por ese entonces que Merchant había llegado al gigante norteamericano “con la esperanza de matar a Donald Trump”.

El hombre oriundo de Pakistán fue declarado culpable en marzo del presente año y en su comparecencia ante un tribunal estadounidense admitió que había llegado al país norteamericano con la misión de sustraer documentación, a la vez que declaró que su contacto con la Guardia Revolucionaria le había indicado que era probable que tuviera que “mandar a asesinar a alguien”.

Asif Merchant mencionó que no le asignaron nombres específicos para tal misión, pero que en esas conversaciones le mencionaron los nombres de Trump, Biden y Haley.

Asif Merchant fue sentenciado en marzo de este año. (Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos).

A lo largo de este período diversos individuos de la esfera del mando persa han sido blanco de órdenes de captura internacional por parte de Washington, siendo uno de ellos el ciudadano iraní Shahram Poursafi. Este último ya era buscado desde hace algunos años y esta semana fue incluido en la lista de más buscados del FBI por el presunto intento de contratar sicarios para atentar contra la vida de John Bolton, exasesor de Seguridad de Estados Unidos.

El propio Bolton ha sido parte del programa de reubicación de Washington dentro de ese escenario y el Departamento de Estado de EE.UU. ofrece una recompensa de hasta 20 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Poursafi.

Si bien el gobierno estadounidense ha optado por mantener discreción sobre el traslado de Bessent, un portavoz del Departamento del Tesoro dijo a The New York Times que el secretario “no será desalentado por las amenazas del régimen iraní” y que mantendrá su compromiso de ahogar la economía del estado persa.

Esta imagen proporcionada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) el 10 de agosto de 2022 muestra el cartel de Shahram Poursafi, de 45 años. (Foto por FBI/AFP) / -

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