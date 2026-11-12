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Resumen

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Fotografía de archivo del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent. (Foto: EFE/EPA/ Magnus Lejhall)
Fotografía de archivo del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent. (Foto: EFE/EPA/ Magnus Lejhall)
Por Guillermo Vera Ayala

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tuvo que trasladarse de su residencia a una base militar por el riesgo que corre, el cual los servicios de inteligencia del país han atribuido a su situación en medio del conflicto con Irán.

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