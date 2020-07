Su nombre es John Colletti , tiene 55 años de edad y según las autoridades federales logró robar más de US$100.000 a los clientes de varios casinos ubicados en Michigan y Kansas, Estados Unidos. Para cometer sus delitos, este hombre se disfrazaba de anciano y conseguía la información personal de sus víctimas.

Colletti obtenía la información de sus víctimas de forma ilegal, muchas veces se hacía de ella gracias al Internet. Luego se encargaba de conseguir licencias de conducir falsificadas y retiraba los fondos de las cuentas bancarias personales de ellos.

Según una denuncia penal federal revelada en un tribunal federal en Michigan, el hombre de 55 años de edad usaba varios disfraces, algunos datos y estos documentos para hacer los retiros directamente desde quioscos de autoservicio en los casinos.

Estos quioscos son operados por Global Payments Gaming Services, la industria de los casinos los usa para romper cuentas, procesar el premio mayor, retirar dinero en efectivo, dar adelantos en efectivo, entre otros servicios. Para usarlos y poder retirar sus fondos, los clientes deben tener a la mano datos de su licencia de conducir, los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social y los de su teléfono.

“Inicialmente identificamos esta actividad fraudulenta e inmediatamente alertamos a nuestros clientes y la policía. A lo largo de la investigación, brindamos apoyo y cooperación que finalmente llevaron a la captura de este sospechoso”, señaló Emily Edmonds , portavoz de Global Payments, en un comunicado a CNN.

Colletti empezó a ser investigado desde 2019, cuando la seguridad del MGM Grand Casino logró identificar al menos a 10 de sus víctimas. Estas personas habían sufrido el robo de su identidad y perdieron un aproximado de US$98.840 entre el 26 de abril y el 27 de mayo de 2019, según detalla la denuncia.

Estos incidentes fueron reportados a la Policía Estatal de Michigan, la cual se ocupó de abrir una investigación. Gracias a un video de vigilancia lograron identificar a un sospechoso, se trataba de un hombre que usa una máscara facial protésica completa para aparentar ser un anciano y pasar desapercibido.

Su suerte cambió en Kansas

Casi un año después, Colletti fue arrestado en Kansas. La Policía Tribal Potawatomi de Prairie Band lo detuvo por robo de identidad en el Prairie Band Casino and Resort, ubicado en Mayetta. Nuevamente un video de seguridad había delatado su presencia. Los empleados del casino lo vieron retirar cerca US$ 20.000 de los quioscos. Según la denuncia, notaron que usaba un disfraz de anciano complementado “con sombrero de paja, gafas y un caminador”.

Ante la sospecha, la seguridad del casino tribal se acercó al hombre. Los agentes de seguridad le habían pedido identificarse debido a que había realizado un retiro importante de dinero. Se identificó como Colletti, pero se puso nervioso y se escabulló al baño para quitarse el disfraz. “Salió del casino con un bulto notable en la parte delantera de sus pantalones, que se cree que es la máscara protésica”, detalla la denuncia.

La seguridad del casino contactó a la policía tribal para que arrestaran al sospechoso. En el baño hallaron ropa, un caminador, las llaves de un automóvil marca Nissan, dos licencias de conducir de Michigan y cerca de US$11.000 en efectivo. En l aparte de atrás de aquellas licencias de conducir notaron papelitos adhesivos en los que Colletti había escrito el número de seguro social y el número de teléfono de sus víctimas.

La policía tribal también encontró evidencia de las fechorías de Colletti en en carro Nissan, que por supuesto era de alquiler. En el vehículo hallaron: memorias USB, cuatro máscaras protésicas, tarjetas de identificación, varios recibos de quiosco y “libros sobre cómo salirse con la suya al cometer delitos”, detalla la denuncia en su contra.

La investigación detalla que en las memoria USB se encontraron “verificaciones de antecedentes de varias personas, tutoriales y manuales sobre cómo falsificar dinero y cometer otros delitos financieros, videos de GPK dentro del MGM Grand Casino Detroit, firmas manuscritas y hojas de cálculo excel con más de mil nombre”.

Gracias a esta investigación se recuperaron 83 licencias de conducir, 14 tarjetas de Seguro Social, 19 tarjetas de jugadores de varios casinos, “dos tarjetas de identificación del personal de la Universidad de Binghamton y una tarjeta de Seguridad Social con un alias”, detalla CNN sobre el informe.

Ante tales hallazgos, la policía tribal detuvo a Colleti y contactó al FBI. Este último señaló que los investigadores de Global Payment pudieron verificar que había similitudes entre el detenido y el protagonista del video de seguridad del robo de identidad en Michigan.

Actualmente Colleti se encuentra detenido en Kansas, tiene programada un audiencia para el 30 de julio. El hombre de 55 años de edad enfrenta cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado y fraude y actividades sospechosas vinculadas a los dispositivos de acceso.

