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Resumen

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de octubre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de octubre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viaja este martes a Venezuela, una visita que se prevé que se salde con un nuevo contrato para la petrolera estadounidense Chevron en la faja del Orinoco, según explicó un funcionario estadounidense.

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